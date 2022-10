Sara Corrales reveló por qué todavía no ha tenido hijos

Sara Corrales es conocida como una de las grandes actrices de Colombia, figurando en producciones de talla internacional y compartiendo pantalla con artistas reconocidos. Y si bien en este ámbito ha tenido éxito, en cuanto a su vida amorosa es otra historia, y es por eso que uno de sus seguidores decidió abordarla respecto a su futuro, preguntándole si le gustaría tener hijos.

La relación más reciente de la modelo de 36 años fue hace poco, vinculándose sentimentalmente con el actor Rafael Gutiérrez. Si bien al principio estuvieron en bajo perfil, no pasó mucho tiempo antes de que su relación se diera a conocer. Y a pesar que estuvieron comprometidos, la actriz decidió terminar su unión con el mexicano en agosto de este año.

Pero la situación sentimental de Sara Corrales no ha tenido mucho éxito en los últimos años, razón por la que uno de sus seguidores decidió indagar un poco más al respecto, en especial en un tema que para muchas mujeres es importante: los hijos.

A través de una sesión de preguntas y respuestas, un usuario de Instagram le preguntó a la actriz si le gustaría tener hijos en algún momento de su vida. A propósito de la interrogante, ella respondió que sí, pero que está esperando la oportunidad de que llegue una pareja con quien criarlo.

“Sí, sí me gustaría ser mamá, pero me gustaría tener un hijo en un hogar, en una familia con un esposo, un ‘partner’ al lado para criarlo. Así que hoy no sería mamá soltera”, confesó.

Sara Corrales reveló por qué no ha tenido hijos

En el clip, Sara Corrales complementa un poco su declaración al escribir que de momento no se ha presentado una oportunidad en la que pueda decir con seguridad que ha encontrado a su pareja ideal para este paso tan importante.

“Hasta hoy no he encontrado a ese hombre que me de la seguridad y la tranquilidad para tener un hijo y pues traerlos al mundo porque si... No se me hace buena idea”, reseñó.