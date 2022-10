Cansada de los comentarios, Sara Corrales respondió a quienes la critican por su acento mexicano

Sara Corrales es una famosa actriz colombiana quien participó en grandes éxitos televisivos como: ‘El señor de los cielos’, ‘Despetar contigo’ y ‘Vecinos’ siendo esta la que ocasionó que la paisa se convirtiera en la portada de varios medios de comunicación debido, según declaraciones, a su ‘desliz’ con Robinson Díaz, quien por ese momento tenía a su pareja, Adriana Arango. Al parecer, debido a la presión mediática y en busca de vivir nuevas etapas, tomó la decisión de radicarse en México hace aproximadamente 10 años.

Y es que de acuerdo con las declaraciones de la actriz, los últimos años han estado llenos de mucho trabajo y asegura, que se encuentra más feliz que nunca y reitera su amor por dicho país. Sin embargo, Sara ha sido bastante criticada, ya que, ahora tiene el acento mexicano y utiliza el lenguaje coloquial de esta nación. Teniendo en cuenta que sus seguidores la conocieron con su lenguaje paisa y ahora, todo ha cambiado.

Aunque en principio la actriz decidió no referirse al tema, todo indica que está cansada del mismo tema, el cual ya lleva algunas semanas. Corrales compartió en su cuenta de Instagram, un hilo de fotografías durante de dos días de su trabajo, en el comparte con algunas risas con algunos compañeros y su acento mexicano vuelve a resaltar.

Como era de esperarse, uno de sus seguidores en la publicación, comentó: “Guaruras? Será escoltas. Ah, verdad que ya se le olvidó que nació en Colombia. No es que México no eras chévere... Pero hay que recordar de donde somos... Para no perdernos en el camino”.

La actriz ante la lluvia de comentarios decidió responderle al hombre indicando: “No se preocupe, bebé. Yo solita me encargo de no poderme en el camino. No se estrese. ¡Ah! Y tengo muy claro de donde orgullosamente vengo, no por unas palabras dejo de ser colombiana y llevar a mi país en alto, eso es mucho más que eso, besos.