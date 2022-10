Mujer cuenta el horror por el que tuvo que pasar al hacerse una bichectomía y lipopapada “Me desmayé del dolor”

En ocasiones el deseo de querer lucir diferente, más ajustados a lo que socialmente se considera como ‘bello’ hace que las personas se expongan a complejos y peligrosos procedimientos de implantes, reducciones de grasa, modificaciones corporales extremas, como los intentos por cambiar el color de ojos, entre otras técnicas que prometen lograr la ‘perfección.

Debido a esto muchas personas ven como en su intento por verse mejor físicamente según ciertos estandares termina por causarles problemas complejos e incluso terminar con su vida, infortunadamente no son pocos los casos de este estilo, en ocasiones por la reacción de cuerpo y en otras por los lugares en donde se realizan los procedimientos y quienes lo realizan.

El caso de Diana Contreras, una tiktoker mexicana ha causado bastante impresión por lo explicito de sus imágenes. La joven cuenta que quiso hacerse una bichectomía y una lipopapada para cambiar su aspecto físico, la mujer cuenta que esperaba que no fuese muy doloroso el procedimiento ni la recuperación, pero recién saliendo de lo que le hicieron su cuerpo empezó a presentar reacciones inesperadas. Se inflamó bastante, “el dolor era insoportable” y sentía que uno de sus cachetes se iba a explotar, según dijo en sus palabras.

“Me dolía mucho la cabeza, no paraba de vomitar y me desmayé del dolor, no podía respirar”, por su puesto esta reacción no era algo normal y fue aún peor con el paso del tiempo, la inflamación no cedía y no dejaba de llorar por el dolor que sentía. En la clínica le explicaron que tenía unos coagulos que debían drenarle, lo que la mujer explica que resultó aún más doloroso que cuando tuvo a sus hijos por parto natural, para hacer un comparativo.

“El miedo de quedar deforme no me dejaba dormir”, para fortuna de la mujer los coagulos terminaron drenándose solos y eso ayudó a que su situación mejorara, aún así la joven dijo que esto le sirvió de lección y que es importante que cuando alguien decida hacerse un procedimiento similar investigue muy bien para que no le pase algo como le sucedió a ella.