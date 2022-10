Le llueven elogios en redes a Margarita Rosa de Francisco por foto bastante sugestiva “¿Está viringa?”

La actriz colombiana Margarita Rosa de Francisco, es recordada por todos los colombianos por haber intepretado papeles importantes en novelas como el de Gaviota en la exitosa novela Café con aroma de mujer, La Caponera o Carmenza en Gallito Ramírez, junto a Carlos Vives, con quien estuvo casada. Actualmente de Francisco no participa en producciones de televisión, pero no por eso ha dejado de estar presente para los colombianos, aunque en este caso por sus posturas políticas.

Últimamente Margarita ha generado controversia en redes sociales por su constante apoyo a los proyectos relacionados con el gobierno actual, lo que le ha valido cientos de comentarios de apoyo y en contra. Aunque ha pasado por momentos complicados por sus posturas se ha mantenido firme y ha defendido su pensamiento en temas tan controversiales como el aborto, incluso ha hablado de su vida personal para argumentar su forma de opinar.

La caleña de 57 años no solo se lleva elogios por su forma de pensar, que aunque para algunos está mal, para otros miles se ha convertido en una voz que los representa y la ven como un modelo a seguir. Margarita a su edad se mantiene en perfecta forma física, en redes ha compartido sus rutinas de pilates y yoga que hacen que sus seguidores le escriban una y otra vez adjetivos como “reina” o “la mujer más bella de Colombia”.

Margarita compartió recientemente una foto en su cuenta de Instagram en la que al parecer no tiene una prenda de ropa encima, parece estar saliendo de un río en medio de una grabación en Italia. Como era de esperarse los comentarios no se hicieron esperar “Cuerpón”, “Hermosa siempre y para siempre Gaviota”, “Un verdadero icono de la belleza y la inteligencia”, “Vieja la cédula. para mi siempre serás la gaviota!!! Hermosisima…”, incluso alguien lanzó la pregunta al aire “¿Está viringa?” y no tardaron otros usuarios en responderle con seguridad que sí.