“Las mayores de cincuenta y cinco tenemos que elegir entre cara o culo”: Margarita Rosa

Una autocrítica publicó la actriz Margarita Rosa de Francisco en su cuenta de Twitter, en la que afirma que ha preferido cultivar su cerebro antes que alguna parte física de su cuerpo, como su rostro o su cola. Incluso acompañó esta reflexión con un video de su rutina de ejercicio.

“Dicen que las mujeres mayores de cincuenta y cinco tenemos que elegir entre cara o culo. Yo escogí cerebro”, escribió la actriz.

En el video que acompaña el clip se ve a Margarita realizando ejercicios con un exigente movimiento de un balón con sus piernas y cola.

La presentadora remató el mensaje. “Tranquilos, haters. Que lo haya elegido no quiere decir que funcione. Punto para ustedes”.

Estas fueron algunas reacciones de sus seguidores:

- Yo veo belleza e inteligencia en tí. Mucha suerte quien esté a tu lado.

- Yo no podría hacer ese ejercicio, yo creo que de solo intentarlo se me aflojan hasta las calzas.

- Ya quisiera yo hacer ese ejercicio

-Eres muy muy Tesa Margarita!!! Te admiro desde todo punto de vista!!!!!

- Dame un poquito de tu disciplina.

Margarita Rosa revela que no tiene afán de graduarse de la universidad

Margarita Rosa de Francisco, actriz, presentadora y escritora colombiana, quien volvió a las pantallas colombianas con su participación en “Café con aroma de mujer”. Sin dejar que lado, que ha sido una fiel defensora del gobierno actual y fue una de las mayores opositoras del gobierno Duque.

La actriz por medio de sus redes sociales suele compartir no solo sus opiniones, sino momentos de su vida a diario, entre ellos, que se encuentra adelantando sus estudios universitarios en filosofía. Pero, las críticas ante la noticia no se hicieron esperar

Así que la escritora decidió compartir su historial académico, demostrando que no le importa a que edad termine su carrera profesional. De Francisco resalta que lo importante para ella radica en disfrutar y claro, aprender en medio de todo este proceso.

Teniendo en cuenta, las distintas vertientes que abarca la filosofía y como esta ha modificado de alguna forma su manera de ver la vida.

“Cada semestre escojo máximo 5 materias porque no tengo afán de graduarme y me gusta dedicarle tiempo suficiente a cada una. Como voy, así con calmita, creo que me graduaré por ahí en dos años, cuando tenga 59. ¡Lo máximo! Ahí les dejo para que curioseen los que se quieran animar a estudiar ya grandecitos”, aseguró Margarita.

Además, hizo una invitación para quienes piensan que por cuestiones de edad piensan que no se debe seguir en la academia y aún más de manera virtual, dejando claro que se deben perseguir los sueños y seguir creciendo intelectual y emocionalmente a diario.

Asimismo, explicó que no estudiará inglés de la misma forma, ya que, habla a la perfección el idioma y espera validarlo al final de su carrera por medio de un examen.

Ante la publicación, se destacan varios mensajes de admiración hacia la actriz, en donde muchos usuarios afirman que su experiencia la han tomado como ejemplo e impulso para volver a la Universidad y llevar a cabo esos proyectos que dejaron algún día de lado por cuestiones personales.