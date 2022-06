Marbelle: “Yo no tengo problema con que mi hija sea gay”

Marbelle se confesó como madre durante una invitación al programa ‘La Sala de Laura Acuña’ en la que contó todo sobre es la relación que tiene con Rafaella y Angie, y de cómo ha sobrellevado la injerencia de las personas en su vida.

“Yo me siento orgullosa de lo que son mis hijas, mucha gente piensa que de repente yo con mi hija mayor me alejado por su condición sexual, que ella ya asumió con su pareja, cuando en mi casa realmente nunca existieron en ese tipo de prejuicios. Sí me alejé de Angi por temas que tienen que ver como mamá e hija, como con esas cosas con las que uno no está de acuerdo con los hijos y le dices ‘no te lo voy a patrocinar y eso no te lo voy a aplaudir’”, contó.

Precisó que la gente interpreta lo que quiere y para ella es muy difícil salir a explicar cuando está muy a gusto con las decisiones que ellas hayan tomado para su vida. Dejando algo muy claro, que no es otra cosa que no le importa que su hija sea gay.

“Yo no tengo problema con que mi hija sea gay, o sea yo no tengo ningún problema, de hecho, me parece divino como respeto la vida de Rafaella y la forma en que ha decidido llevarla y decidió independizarse a los 16 años y preferí no hacer de esto un paso traumático, sino decirle hagámoslo juntas quieres volar abre las alas mi amor y dale porque aquí estoy yo para recibirte si te caes”.

Dijo que ha tratado que en su relación con ellas espera estar haciéndolo bien. Confesó que algunas veces siente y se escucha como su propia madre, pero que se controla, debido a que recuerda exactamente lo que vivía con ella.

“Yo me oigo y sueno como mi mamá, yo tengo todo de mi mamá lo que pasa es que mi autocontrolo y digo ‘no acuérdate que cuando te pasaba esto tú no’, entonces claro que lo he manejado desde ahí o sea no lo he hecho para aplicarlo, sino para decirme ‘acuérdate que odiabas que tu mamá te dijera eso’”.

Marbelle no se quiere alejar de sus hijas

Agregó que parte de la comunicación perfecta que lleva con sus hijas es porque les ha hablado desde dos puntos: como madre y como amiga. Por lo que ser objetiva en algunos temas ha sido el mejor punto de encuentro. Detalló que prefiere buscar la forma de manejar las cosas por lo que ha tratado de ser una madre muy distinta.

“Porque lo que menos quiero es alejarlas, porque lo que menos quiero que sientan es que no me pueden decir descarnadamente las cosas como son entonces nunca quiero que sientan que si van a hacer algo muy delicado van a recibir de mi parte un ‘pero te lo dije’, ‘pero si se le había advertido’”.

Indicó que todos los días de su vida recuerda a su madre, todos los días de su vida la menciona, y que la extraña porque le agradece que la haya formado en ser la persona y artistas que es hoy.

“Sigue siendo resultado de esa mujer que se propuso hacerlo por mí y es mi vida pudo ser otra si ella no se hubiera propuesto lo que se propuso, es entonces todos los días que me levanto y veo a mis hijas y veo la carrera que tengo y veo el respeto que mucha gente tiene hacia mí, yo se lo sigo agradeciendo a ella, ese sigue siendo el regalo que ella me dejó, su trabajo y su amor ahí está”.

Su relación con Sebastián

Precisó que con Sebastián ya han pasado muchas pruebas y más en el tiempo que por cuestiones de agendas llevan alejados. Pero que la relación está basada más que todo en la plena confianza en ambos.

“Quiero un hijo, estamos locos hace un par de años por un bebé, pero estamos dándole el tiempo al tiempo y pues es que tengo 41 si Dios no lo regala pues perfecto y si mi cuerpo está en las condiciones de que lo hagamos será maravilloso y bienvenido y si no, pues… estamos trabajando en ello”.