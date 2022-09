Andy Rivera se sincera con sus seguidores y pide disculpas por ignorarlos

Andy Rivera continúa en lo que es su proceso de sanación ante la depresión que padece desde hace un tiempo atrás y tras su exitosa gira ha decidido hablar con sus seguidores por medio de su Instagram.

Puede leer: Así está Andy Rivera sanando su corazón

Con varios textos muy extensos el intérprete de ‘Alguien Me Gusta’ habló de la lealtad y lo que espera de ella, pero también unas sinceras disculpas con quienes le rodean, ya que según asegura está colapsado de trabajo.

“Mil disculpas a muchos amigos, colegas, familiares, compañeros de trabajo, mis fanáticos y personas que quiero y que no he podido atender como siempre en los mensajes y llamadas como siempre suelo hacer. Lo que está sucediendo es que por el volumen de trabajo y cansancio últimamente no alcanzo a dar a basto todo, cantar, producir música, entrenar, ver a mi hija, dormir, viajar, administrar la marca, pensar en lo que viene, mi vida personal”

— escribió en primera instancia.