“También hay que mirar para acá”: el vainazo de Andrea Echeverry a los Guns N’ Roses

Luego de 30 años, una de las bandas más icónicas de todos los tiempos, Guns N’ Roses, volvió a pisar los escenarios colombianos en la velada del pasado martes 11 de octubre.

El grupo norteamericano de Rock se encuentra por estas fechas en su ‘South American Tour’, con la que ya han visitado países vecinos como Perú y Brasil. Ahora, es el turno de Colombia, en donde aterrizaron desde el 9 de octubre.

La cita se dio en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en donde deleitaron a más de 68 mil espectadores con grandes éxitos como Sweet Child o’ Mine, Novemeber rain y Welcome to the jungle. Esta fue la segunda vez que la banda logró completar el aforo del lugar, la primera vez fue en 1992.

Andrea Echeverry, telonera de los Guns N’ Roses, se despachó contra ellos

La agrupación colombiana delegada para abrir el show de estas leyendas de la música fue Aterciopelados, uno de los más importantes y representativos del país.

En medio de la presentación, la vocalista Andrea Echeverri hizo saltar al público con su vibrante voz, pero también se dejó ver molesta y aprovechó para lanzar una pulla a los encargados del concierto.

“No nos dejaron ni hacer pruebas de sonido, hijuep$%&”, dijo la artista ante el micrófono.

Asimismo, Echeverri quiso hacer un llamado de atención especial al público para que apreciara más el talento nacional y las propuestas musicales que tantos artistas ofrecen dentro del país.

“Los gringos estarán muy chéveres, pero hay que mirar para acá”, agregó. Sobre el escenario, el grupo interpretó famosos temas como Rompecabezas y Bolero Falaz, pero se sintió una especial dedicación y sentimiento a la hora de cantar las estrofas de Soy colombiano, canción de Garzón y Collazos.