“Ni que fuera agua bendita”: los exagerados precios en concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

Una de las bandas más icónicas del rock a nivel mundial, Guns N’ Roses, volvió a Bogotá en uno de los conciertos más esperados por los fanáticos colombianos. La banda aterrizó el pasado 9 de octubre para presentarse en la noche del martes 11 y del miércoles 12.

La gira por suramérica, en la que interpretaron grandes éxitos como November rain, Welcome to the jungle y Sweet Child o’ Mine, ya pasó por Brasil y Perú, en donde hicieron varias presentaciones.

Ahora es el turno de Bogotá, en donde la banda Aterciopelados es la encargada de abrir el show musical para los ‘dioses del metal’.

Pero esta no es la primera vez que los Guns N’ Roses pisan suelo colombiano. Su debut fue en 1992, cuando, en medio de retrasos, un golpe de estado venezolano y problemas técnicos, lograron dar un emblemáico concierto en el estadio El Campín.

Después de eso, la banda volvió en 2010, cuando tocó en el Parque Jaime Duque, y más tarde, en 2016, cuando llenaron el Atanasio Girardot de Medellín.

Usuaria de TikTok denunció los altos precios del agua en concierto de Bogotá

Fueron cientos los colombianos que se prepararon para asistir al show de la icónica banda, así como fueron varios los que compartieron su experiencia en redes sociales.

En la plataforma de Tik Tok, una de las redes sociales más utilizadas actualmente en el mundo, se hizo viral el video de una usuaria al hablar del exagerado precio de una botella de agua dentro del recinto.

“Yo creí que el agua era solo costosa en el aeropuerto hasta que compré el agua en el concierto de los Guns N’ Roses y ¡h…! ¿20 mil pesos un agua?”, dijo con tono de sorpresa Ary, una tiktoker que cuenta con más de 220 mil seguidores en la plataforma.

“Uy, pero esa es la fuente de la juventud o qué”, “tienes que rendirla para que aguante un mes”, “es agua bendita traída de tierra santa”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación”.