La Segura dice que su ex quiere volver y lo aleja con divertido ritual

La Segura está más activa que nunca en la creación de contenido y ahora ha sorprendido a todos al simular que un amor del pasado, según una sesión de tarotista que vio en TikTok, quiere estar de nuevo en su vida.

“Ay no estoy vibrando tal alto últimamente ¿qué le faltará a mi vida o qué habrá salido de mi vida para yo sentir esta paz? ¡Señor envíame los mensajes del cielo! A ver qué me depara la vida que estoy dispuesta a recibirlo”, cuenta en primera instancia LA Segura.

La influencer comienza el video diciendo que está en un gran y máximo momento, por lo que no extraña que seguramente algo falte para completar la racha. Ante esto llega el anuncio, que como era de esperarse la puso a la defensiva, pues se escucha que el ex regresará a su vida y lo hará siendo más maduro.

El ritual de La Segura para alejar a su ex

De repente La Segura aparece con una taza llena aparentemente de agua bendita e inmediatamente comienza a lanzarla en manera de protección a los lados, pero exclamando algunas oraciones de petición a Dios con su acostumbrado tono característico de jocosidad.

“¿¡Qué!? ¿¡Qué!? ¡Qué el Señor reprenda al Diablo! ¡Fuera Satanás! Que un ejercito y un bañado de ángeles me cubran con la Sangre de Cristo. Que tú Jesús, que estás allá arriba bajes del mismo cielo y me defiendas como león rugiente. Y me alejes de mi ex que es la misma reencarnación de Lucifer, lejos de mí en el nombre poderoso de Jesús de Nazareth ¡Por el poder del Espíritu Santo! ¡Fuera, fuera, fuera!”.

El video se llenó de reacciones preguntando si el supuesto ex se trataba de Ignacio Baladan, pero la pareja se encuentra en su mejor momento de relación tras oficializarla semanas atrás.