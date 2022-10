Yailin, la novia de Anuel AA, habría confirmado su embarazo en un live

Se decía desde hace varios meses que la pareja posiblemente se había separado. Luego de haber tenido un corto noviazgo, los dos decidieron comprometerse, llegar a la notaría y firmar los papeles de matrimonio.

A pesar de que los dos lucían felices, rápidamente dejaron de aparecer en redes sociales, ¿por qué?, se dice que Anuel AA le fue infiel a la dominicana con una modelo europea. Algunas fuentes cercanas aseguraron que los vieron incluso peleando en su casa de Miami, pero nada de esto terminó por confirmarse.

Una de las cosas que más se decían de la pareja, es que Yailin estaba embarazada, teniendo en cuenta que la pareja desde hace algunos meses estaba buscando una niña.

Ahora que Yailin confirmó que se había reconciliado con el reguetonero, volvió a abrir sus redes sociales y a ser más activas como siempre lo ha sido. En medio de eso, Yailin realizó un live de Instagram en donde aparecía cantando con algunos amigos en un carro.

A pesar de no enfocar por mucho tiempo su cuerpo, algunos aseguraron que el tamaño de sus senos la delataba, pues estaban mucho más grandes de lo que se le ha visto normalmente a ella. Además de eso, bajó un poco la cámara del celular y varios alcanzaron a tomar un pantallazo que podría revelar una pequeña barriga.

“No se haría raro, si Anuel tiene hijos regados por todo lado” “La señora está diciendo que estaba embarazada desde febrero. A veces me da lástima que de pronto ella en realidad si quería, pero no pueda” “Ay que pecado lo que le espera” “¿Y qué es lo nuevo aquí? Un hijo más o un hijo menos de Anuel, pues no es que sea mucha diferencia” fueron los comentarios de algunos usuarios en internet.