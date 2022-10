“Solía cortarme los brazos”: Kimberly Reyes mandó importante reflexión sobre la salud mental

Este lunes 10 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha estipulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención de los distintos trastornos que afectan a millones de niños, jóvenes y adultos alrededor del mundo.

Lea también: Elianis Garrido entre la rabia y tristeza recordó a amiga que falleció por problemas de salud mental

A propósito de esta fecha, la actriz barranquillera, Kimberly Reyes, uno de los rostros más llamativos en redes sociales, quiso compartir con sus seguidores una reflexión acompañada de una anécdota que vivió durante su adolescencia.

Reyes es bien conocida por su larga trayectoria en televisión nacional, dejando en claro su notable talento con su participación en ‘El Joe, la leyenda’, ‘La ley del corazón’ y ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’.

La reflexión de Kimberly Reyes sobre la salud mental

“Hoy es el día mundial de la salud mental, un tema del que todos hablan, pero que nadie quiere asumir. Por esto, creo que el día de hoy, públicamente, me voy a atrever a contarles algo”, comenzó diciendo la famosa.

También le puede interesar: ¿Qué le pasó? Ana Karina Soto no pudo aguantar las lágrimas en plena transmisión

De manera muy abierta, confesó que varios años atrás solía autolesionarse, razón por la que más adelante tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para la reconstrucción de sus brazos y con acompañamiento profesional.

“Siendo adolescente, yo solía cortarme mis brazos cuando algo me molestaba. Gracias a terapeutas, psicólogos y esa red de apoyo que tengo la fortuna de tener, con los que me ven siempre riéndonos y siendo auténticos”, agregó.

Finalmente, Reyes mandó un mensaje para aquellas personas que puedan estar pasando por una situación similar o que conozcan a alguien que lo esté.

“Nadie sabe que detrás de la pantalla, existen muchas batallas que todos libramos. Te digo, revisa a las personas que tienes a tu alrededor, ámate y libérate de esas creencias que no te dejan seguir. Si hoy estás triste, te digo que la vida nos ha golpeado, pero Dios no nos abandona, ni nos da batallas que no podamos librar”, puntualizó.