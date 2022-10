Madre de menor asesinado en Transmilenio no tiene como pagar los gastos del funeral

Consternada, Mayerli Ceballos, madre de Juan Esteban Alzate, de 15 años, aún llora el asesinato de su hijo, al parecer a manos de un hombre, en medio de un acto de intolerancia al interior de un bus articulado de Transmilenio, en la estación CDS-Carrera 32.

En entrevista con el medio, RTVC, Ceballos narró los momentos que vivió el joven al momento de la fatal agresión. “Él le pisó la chancla a un venezolano, el venezolano le dijo que le pidiera perdón y que se le arrodillara y mi hijo no lo iba a hacer. Mi hijo dijo que no, que él no era nadie para arrodillársele y el venezolano sencillamente sacó el cuchillo y me le metió dos puñaladas a mi hijo en el corazón, quitándomele la vida”.

Ahora, tras su muerte, recuerda todos los sueños y anhelos que Juan Esteban tenía. “Un niño que era estudiante del Colegio Fernando Mazuera. Tenía el sueño de irse a Estados Unidos, de volverse un profesional, de convertirse en un modelo, de darme una casa cuando yo llegara a viejita”, narró con profunda tristeza.

En una rueda de prensa, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, rechazó vehementemente el crimen y acotó que están buscando al sujeto con fotos obtenidas de las cámaras del sistema. Además, ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que ayude a dar con su captura.

Mayerli está recolectando fondos para darle cristiana sepultura a su hijo

La madre del menor, en medio de la tragedia que vive, se suma una más. No tiene los medios económicos suficientes para poder costear los gastos del funeral.

Por ello, en el salón comunal del barrio Bosa Centro, organizó una colecta para recoger fondos. Es así como vecinos del sector se han solidarizado y han aportado poco a poco a los trámites necesarios que le darán un último adiós a su hijo.