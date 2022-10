“Un joven dedicado al estudio y con sueños”: así recuerdan a víctima asesinada en Transmilenio

La vida de Juan Esteban Alzate, de 15 años, se acabó en la noche del sábado 8 de octubre. El joven se encontraba al interior de un bus articulado de Transmilenio, cuando, al parecer, luego de pisar por accidente a un hombre, este lo hirió con arma blanca en varias ocasiones.

Una grabación de un testigo mostró el momento en que la víctima ya había sido herida y poco a poco iba perdiendo el conocimiento. “Él le pisó la chancla a un venezolano, el venezolano le dijo que le pidiera perdón y que se le arrodillara y mi hijo no lo iba a hacer. Mi hijo dijo que no, que él no era nadie para arrodillársele y el venezolano sencillamente sacó el cuchillo y me le metió dos puñaladas a mi hijo en el corazón, quitándomele la vida”, contó su mamá, Mayerli Ceballos, a noticias RTVC.

Ahora, las autoridades ya tienen identificado al señalado agresor, por quien ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos para dar con su captura.

¿Quién era Juan Esteban?

El diario El Tiempo habló con un allegado cercano al joven que pidió no ser identificado para proteger su identidad. En primer lugar, contó que Juan Esteban Alzate, era estudiante de bachillerato en la jornada nocturna del colegio distrital Fernando Mazuera en la localidad de Bosa.

Tras conocer a quien era su pareja sentimental, quien era el hombre que lo acompañaba el día de los hechos y de manera desesperada intentó salvarle la vida, dejó la casa de su mamá, ubicada en el barrio Bosa Centro, para trasladarse al municipio de Soacha.

Sus amigos lo describen como una persona juiciosa y dedicada a su estudio. Con sueños personales y junto a su pareja. “Él solo se dedicaba a estudiar, no trabajaba. Su pareja, con la que vivía, él sí tenía un empleo formal”, dijo la fuente al medio.

El día de la tragedia

La fuente narró que en la noche del sábado 8 de octubre, habían compartido en el Chorro de Quevedo, tomando fotos y departiendo con un par de cervezas. “Nosotros sí tomamos pero no estábamos borrachos”.

A las 9:00pm, dice que bajaron a la estación de Transmilenio y en lo que parecía un viaje normal, se convirtió en todo un fatal desenlace. “Cuando cruzamos la puerta del bus él sin culpa le pisó el pie a un venezolano. Ahí se armó todo el problema”.

Tras este accidente, dice que uno de los agresores le pidió en varias ocasiones a Juan Esteban que debía pedirle perdón. A lo que el menor le dijo que no y que le “pediría disculpas pero perdón no porque no había hecho nada grave”.