Jessi Uribe y Paola Jara preocuparon a sus seguidores al mostrarse “tristes” y nostálgicos

Jessi Uribe y Paola Jara son dos celebridades que no solo destacan por su talento musical, sino también por la alegría y la buena vibra que manifiestan en sus conciertos y a través de las redes sociales. Es por eso que muchos fanáticos no pudieron evitar sentirse preocupados cuando la pareja anunció en una publicación de Instagram que se sentían tristes y nostálgicos debido a un evento reciente en sus vidas.

Ambos personajes suelen interpretar todo tipo de temas, desde los más alegres y movidos hasta aquellos melancólicos y densos que tocan el corazón de más de un fanático. Sin embargo, aún en situaciones más comprometedoras, su actitud suele ser postiva.

Pero en esta oportunidad, Jessi Uribe y Paola Jara protagonizaron un video en Instagram en el que revelaron que se encontraban tristes debido a que un evento importante en sus carreras llegó a su final: el tour ‘La Conquista’.

A través de un post dedicado a la culminación de esta destacada gira, la pareja se mostró melancólica y nostálgica, indicando que fue uno de los mejores momentos en su vida como artistas. Esto no solo se debe porque pudieron visitar varios lugares o por la buena recepción de sus fanáticos, sino también por tener la oportunidad de pasar más tiempo como pareja sobre el escenario, tal y como han comentado en ocasiones anteriores.

“Nos da nostalgia porque es nuestra última ‘Conquista’ este año y no sabemos si vuelva. Me queda la satisfacción de que las tres horas que dura nuestro show es cantando, no es hablando. Disfrutamos mucho de esto y la verdad es que estamos tristes”, dijo Jessi Uribe mientras Paola Jara estaba a su lado.

También aprovechó la oportunidad para agradecer a todos sus fanáticos por recibirlos de la mejor manera y por haber marcado un punto importante en su carrera y en la música popular. “Primer show de nuestro género con el máximo de personas conectadas en un live, 500 mil personas. Los amamos. La primera gira del género popular en visitar tantos países, que viva nuestra música”, reseñaron en la descripción del emotivo post.