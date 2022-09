La verdadera motivación de Jessi Uribe que lo llevó a bajar de peso rápidamente

Jessi Uribe no solo impresiona a sus fanáticas con su gran talento musical y los románticos temas que interpreta, sino también por su físico que ha sido elogiado en su perfil de Instagram en más de una ocasión. Pero no siempre fue de esta manera, ya que hace algunos años el cantante se mostraba un poco más fornido. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en darle vuelta al asunto gracias a una importante motivación.

A través de las redes sociales corrieron muchos rumores respecto al repentino cambio de Jessi Uribe en relación a su aspecto, con muchos internautas especulando sobre la verdadera causa de su pérdida de peso, siendo la salud y la presencia comercial una de las principales teorías que rondaban en Internet.

Pero de acuerdo con las declaraciones de Jessi Uribe al portal Vanguardia, el joven no se sometió a un estricto régimen alimenticio y a una serie de rutinas de ejercicio por presión de su agente, su médico o sus fanáticos, sino que realmente estuvo motivado por él mismo.

“Estaba cansado de ser gordo”, dijo el intérprete de ‘Dulce pecado’ en la entrevista. “Me esforcé mucho. Me cuidaba demasiado en la alimentación, iba al gimnasio y no bajaba más de peso, entonces decidí operarme para conseguir el resultado que quería”.

Además, relató que el momento para someterse a la cirugía fue idóneo ya que se acercaba una temporada de descanso y podía tomarse el tiempo para llevar a cabo la intervención y poder gozar de unos días de reposo sin ningún problema.

“Veníamos de una agenda muy apretada, han sido dos años muy bendecidos, de mucho trabajo, a veces hasta de tres conciertos diarios, así que venía también un poco cansado y necesitaba descansar un poco, al igual que todo mi equipo de trabajo. Entonces este también era el momento de hacerme la cirugía que hace rato tenía planeado hacer”, comentó Jessi Uribe en la entrevista de 2020.