¿Cuál sigue? Estudiante de la U. Nacional presumió sobre cuánto costaba su ‘pinta’

Desde que un estudiante de la Universidad Javeriana publicó a través de su cuenta en Tik Tok, un video donde le pregunta a compañeros “¿cuánto cuesta tu pinta”?, la polémica no ha parado. Pues los precios de toda la ropa, oscilaban entre 1′500.000 y 1′800.000. Incluso uno, logró sumar más de 4 millones de pesos, lo que impactó a varios en redes sociales:

“Lo más vergonzoso del video de los pelados de La Javeriana son esos ‘outfits’ taaaan horribles”. “No sabía que era tan costosa la lista de útiles de estos pelados de la Javeriana”, fueron algunos de los comentarios.

Fue tan viral esta grabación, que hasta la Universidad Externado participó, pero de una manera diferente. Grabando a sus estudiantes, les hacían la misma pregunta, solo que al final, ellos respondían con la reflexión de que el monto no importaba.

Te puede interesar: ¿Y este ‘Alviraverso’ qué?: En redes no perdonan que el periodista se haya autoentrevistado

“¿De verdad nos estamos preguntando lo que llevamos puesto? Acabamos de salir de un parcial. No dormimos hace 3 días”. “Créeme que para mí no es relevante cuánto cuesta lo que llevo puesto”, fueron algunas de las respuestas.

Ahora, un estudiante de la Universidad Nacional no se quedó atrás y se sumó a la tendencia. Frente a la Facultad de Ciencias Económicas, de la sede en Bogotá, un estudiante describió cuánto invirtió en su ‘outfit’.

“El saco si lo compré hace rato me salió en $150. Este pantalón lo hice yo. La correa me la regalaron. La corbata cuesta $25.000. La camisa $40.000. No entiendo cuál es la excusa de esos gomelos para vestirse tan mal con ese presupuesto tan grande″.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. “Pura pinta de tinterillo”. “Bueno pero es que están en competencia de quién da más cringe?”. “Está cara la pinta igual”.