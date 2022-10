“Hay boda en la voz” El diamante hizo su magia y los televidentes fueron testigos de una propuesta

Cada noche el show de La Voz Senior hace que miles de personas en el país se conecten a la señal de televisión e internet para ver a los talentosos personajes que se presentan cantando en cada una de las galas, pero aún más que sus voces lo que ha hecho que el programa tenga tanto éxito son las historias que cuenta cada uno de los participantes.

Lea también: El papá de Greeicy se presentó en La Voz Senior, acompañado de su yerno Mike Bahía ¿Cómo le fue?

El 7 de octubre empezaron las batallas entre los equipos de cada uno de los entrenadores, Kany, Cepeda y Nacho, quienes por cierto ahora cuentan con el apoyo de los asesores en cada equipo, Cali y el Dandee, Arelis Henao y Alejandro Santamaría respectivamente, quienes habían estado en La Voz Kids, pero en esta edición de los ‘senior’ cambiaron de equipos.

Los primeros en presentarse en las batallas fueron Adela conocida como ‘Copito de nieve’ y Eradio, la señora se presentó con el bolero ‘Alma, corazón y vida, mientras que el señor cantó la canción tropical ‘Las mujeres a mi no me quieren’, aunque su presentación musical fue muy interesante, lo que más llamó la atención fue la química entre los participantes.

También le puede interesar: ‘El torero más pequeño del mundo’ aprovechó su paso por La Voz Senior para hacer un llamado a ser empáticos

Al finalizar la presentación Laura se acercó a Eradio a hacerle una pregunta y la señora Adela le dijo “hágame el favor y no me le coquetea”, lo que ocasionó la risa de todos, desde ese momento empezaron a hablar de su ‘relación’ “¿él me está enamorando o yo a él?” dijo la señora Adela, finalmente aclararon que todo era bromeando porque el señor Eradio está casado.

No se vaya sin leer: Andrés Cepeda, Kany García y Nacho contaron cuales son los sueños más grandes de su vida

A pesar de eso, en el momento de la elección final cuando Andrés Cepeda escogió a la señora Adela, el señor Eradio dijo “yo sigo en la propuesta, me caso contigo”, a lo que Kany gritó “hay boda en la voz” y la pareja finalmente decidió que todos serán padrinos. Un buen momento de ‘recocha’ como dijo la señora Adela, pero que demuestra el buen ambiente y la complicidad que tienen todos en el show.