Sara Corrales se desató contra su ex y confesó por qué no se casó

Sara Corrales viene siendo, desde hace años, una de las mujeres más lindas y sexys del país. Por eso, muchos afirmaron: ‘el verdadero quien pudiera’, cuando compartió su compromiso en redes sociales. Rafael Gutiérrez fue el actor afortunado que casi logra llevar a Sara al altar, pero pocos meses de su compromiso, rompieron su relación.

Se supone que la boda sería en agosto y hasta el momento, ella había mantenido silencio respecto a lo que pasó en dicha relación, pero al parecer, ya es tiempo de contar la verdad y fue Sara quien decidió revelar qué fue lo que pasó en realidad.

En medio de sus dinámicas de preguntas en redes sociales, quisieron cuestionarle sobre el rompimiento prematuro de su relación y ella no escatimó en responder:

“Por muchos motivos, porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, porque siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes, estábamos en momentos muy diferentes. No sé, siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más y por ahí no era. Entonces, en lugar de pasar una vida entera, arrepentida, pues tome la fuerza y el valor y no me importó la presión social que sentía en el momento, la presión familiar y de todo y dije primero yo, segundo yo, tercero yo, primero mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz” término por decir la actriz.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado, pero muchos suponen que no debe estar feliz con la fuerte declaración de Sara Corrales.

Por ahora, solo se conoce que la actriz está completamente concentrada en su carrera profesional. Tanto ha sido, que ya cogió el acento mexicano, país donde reside.

¿Pronto tendrá nuevo amor?, por lo que se ha visto en sus redes sociales, algunos piensan que no será pronto.