¿Por qué dicen que Yeferson Cossio es un narcisista?, el mensaje a su ex lo demostraría

Yeferson Cossio y Jenn Muriel, casi que pasaron toda una vida juntos. Se conocieron desde que eran muy pequeños y luego de 10 años, dejaron su relación. A pesar de eso, los dos han dejado claro que se llevan bien, sobre todo porque tienen varios hijos perrunos. Se sabía que tenían una buena relación, ¿pero tanto para que Yeferson volviera a Colombia solo para sorprenderla?

Todo quedó registrado cuando Yeferson Cossio llegó al capitolio, donde Jenn recibiría una condecoración hasta con banda. Mientras ella ingresaba por la puerta, él se escondió y luego apareció para abrazarla. El momento en sí es bastante especial, sobre todo porque ella al parecer se pone a llorar cuando lo abraza.

El problema de la situación llegó con el mensaje que publicó Cossio del momento:

“Eras una niña y nada te salía bien, creciste sin una figura paterna y en parte yo adopté ese rol: necesitabas que te protegiera de todo, que te enseñara todo, que te motivara, que te regañara cuando procrastinabas, etc. Muchas veces no te salían las cosas y te frustrabas, pero seguías con la frente en alto y, ¿mírate ahora?, ¡eres toda una mujer!” fueron algunas de las palabras.

Para muchos, fueron llenas de amor, pero para otros simplemente fue la clara prueba de que Yeferson es narcisista y lo reafirmó creyéndose su papá. En Twitter se hizo tendencia una foto bastante interesante, donde analizan el discurso completo de Yeferson:

“Aunque ya no estamos en una relación, y estás empezando a pasar página y dejarme en el olvido, quiero que sepas que aún me creo con el derecho de permanecer en tu vida” “Sin mí no serías nada, porque con el vacío emocional que te dejó tu padre (del cual yo me sigo aprovechando) no hubieras llegado a ninguna parte y eso te tiene que dejar marcada de por vida”, fueron algunas de las interpretaciones que usuarios hicieron en redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar, incluso muchos empezaron a verlo de una forma completamente distinta luego del análisis “Leí esto sobre lo de Yeferson Cossio y Jenn Muriel y me dejo pensando muchas cosas” “El mensaje de Cossio a la ex es quizá el peor que he leído en mi vida, horrible”