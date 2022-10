Mujer desahuciada cumplió el sueño de casarse “Te amo y si pudiera dar mi vida por ti lo haría”

Varias mujeres sueñan desde niñas vestirse de blanco, entrar a una iglesia del brazo de su padre mientras de fondo suena la marcha nupcial y ven a su ser amado esperándolas al fondo del camino, es una imagen que algunas personas podrían describir con mucha emoción e ilusión. Aunque no todas las mujeres tienen esto como objetivo en su vida, sí se podría decir que más de una comparte este ‘sueño de hadas’ y lo visualizan una y otra vez en su cabeza.

A través de las redes sociales hemos podido conocer un video muy conmovedor en el que se comparte una historia que es imposible no sentir en el corazón y que hace que las lágrimas de tristeza salgan por lo que aquí cuentan.

El usuario Ricardo Silva (odracir.rs) en TikTok compartió un video en el que cuenta la historia de su hermana, nos empieza diciendo que está de cumpleaños y agradece a Dios por darle la oportunidad de estar junto a su “hermanita” en esta fecha, luego cuenta algo que cae como una pedrada “esta semana ha sido desalentadora, noticia tras noticia donde fuiste desahuciada con fecha de vida 1 mes a 2 meses”.

Una noticia que nadie quisiera recibir y menos con una expectativa de vida tan corta. Todos los planes de vida que pudieran existir quedan reducidos a 60 días para cumplirlos. En el video se puede ver a una mujer joven internada en una clínica a quien están alistando para un evento, peinando, y acomodando un ramo de flores en la mano. ‘El día de la boda’, es el texto que acompaña todo el video, la “hermanita” a quien se refiere Ricardo es la protagonista de este audiovisual.

La joven al saber la noticia que no le quedan muchos días de vida decidió cumplir su sueño y contraer matrimonio civil con su novio en una lugar adaptado para tal evento en la misma clínica. “Agradezco a Dios por lo bueno y por lo malo por cada pena y por cada alegría porque a pesar de todo eso y a pesar de esta copa amarga que estamos pasando, aún confiamos en Dios” escribió su hermano en la publicación, finalmente dijo una frase que es difícil que no haga un nudo en la garganta “Te amo y si pudiera dar mi vida por ti lo haría para no verte mal”. Una verdadera historia de amor y esperanza.