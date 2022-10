Ángela Álvarez, de 95 años, es nominada al Grammy Latino como mejor nueva artista

Usualmente escuchamos que hay que luchar por los sueños y que la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza. La mujer de esta historia sin duda es un perfecto ejemplo de ello, porque el que una persona de avanzada edad se gane un premio no resulta extraño por su trayectoria, pero que a los 95 años sea tenida en cuenta por ser ‘nueva artista’, demuestra que hay que ser constante en lo que se quiere para la vida.

Ángela Álvarez es una cubana que ya cerca de cumplir un siglo de vida ve como su sueño se está haciendo realidad, la académia de los Grammy que reconoce el trabajo de los cantantes y compositores más importantes del mundo se fijó en ella por su talento y la nominó en una categoria en la que han ganado artistas como Juanes y Karol G y en la que han estado nominados otros grandes, de la talla de Pablo Alborán, Maluma y Mon Laferte.

Esta mujer que dice siempre ha estado apasionada por la música tuvo la oportunidad de grabar su primer álbum en el 2021, gracias a uno de sus nietos que es compositor y músico y fue quien la motivó a hacerlo. La mujer que se vio obligada a salir de la isla por los problemas políticos, desde muy joven quiso dedicarse a la música, pero su padre no la quiso apoyar y por eso tuvo que dejar su sueño, “traté de que eso se me borrara de la mente, pero siempre quedó un lugarcito en mi corazón que no podía olvidarlo”, aseguró en una entrevista a BBC Mundo.

Pues ese momento le llegó ahora luego de estar casi toda su vida con su gran amor en pausa. “Sentí muchas cosas, pero lo más bonito que sentí fue pensar que yo pude haber llegado a una meta tan importante. Entonces, me sentí muy honrada”, dijo al citado medio, luego de enterarse que había sido nominada a tan importante premio a sus 95 años. Una verdadera muestra que nunca hay que rendirse y cuando se tiene un sueño muy querido se debe luchar por él.