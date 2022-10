Yeferson Cossio está ofreciendo un empleo para trabajar directamente con él y es una oferta “bien remunerada”

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenidos digitales más conocidos de Colombia, el paisa se ha caracterizado por hacer bromas pesadas, cumplir retos extremos, mostrar su vida sin tapujos, aunque esto le ha valido muchas criticas, también ha hecho que millones de personas lo sigan y siempre estén pendientes de los nuevos contenidos que comparte, o simplemente de lo que cuenta en las historias de su Instagram.

Lea también: Aida Victoria Merlano dice que sí se enamoró de Yeferson Cossio

A través de sus redes sociales hemos podido ser testigos de momentos importantes de su vida, como cuando se puso protesis mamarias para cumplir un reto, la venta de su primera casa o su reciente viaje a Japón en donde se encuentra actualmente y ha pasado un par de momentos complejos, casi muere por comerse un pez globo que contiene un poderoso veneno y la incertidumbre por el posible ataque de Corea del Norte al país ‘nipón’ con misiles.

La interesante y “bien remunerada” propuesta

A través de su cuenta secundaria de Instagram @yefito, Cossio informó en sus historias que está en búsqueda de una persona que trabaje directamente con él y fue muy enfático al decir que solo apliquen las personas que cumplan con el perfil exacto y todos los requisitos, que no pierdan tiempo y que no le hagan perder tiempo a las personas encargadas de la selección.

El paisa dijo que está en búsqueda de un ‘filmmaker’, es decir una persona que se encargue de la producción y realización de videos profesionales. Las persona que quiera ser parte de su equipo tiene que vivir en Medellín, en dado caso de ser de otra ciudad “se le va a pagar suficiente como para que viva muy cómodamente en Medellín”, dijo el influencer.

También le puede interesar: “Tifón, pez globo y ahora... ¿misil?”: Yeferson Cossio estaría pensando en volver a Colombia

Agregó que la persona escogida “debe estar disponible tiempo completo para mí” y aclaró que esto es muy relevante porque en cualquier momento le puede decir que se van de viaje dentro del país o fuera de Colombia. Finalmente afirmó “es un trabajo muy bien pago, pero con muchas exigencias”.

Por ejemplo contó que tuvo una persona en este cargo, pero que no era puntual y se tardaba mucho en entregar los videos, y luego contó con otra persona que aseguró era muy amable y dispuesta, pero que no tenía tanto nivel y él busca alguien que sepa más de lo que él puede hacer.