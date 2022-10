“Si usted es comunista”: Natalia París se va en contra de Margarita Rosa por referirse a Petro

Natalia París desde hace algunos años se ha convertido en una de las modelos más reconocidas del país, lo que le permitió ser la principal figura de grandes marcas y por supuesto, ser parte de importantes pasarelas y eventos de moda no solo en Colombia sino también en varios países. Aunque en el último tiempo la paisa ha decidido enfocarse en otra de sus pasiones, ser Dj, dejando un poco de lado, este rol. Y es que, al parecer, tal ha sido su éxito, que se encuentra estrenando una canción en compañía de otros artistas.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales y por supuesto, decidió referirse a la polémica por la millonaria compra por parte del gobierno de Gustavo Petro. Todo inició por un retweet hecho por Margarita Rosa, teniendo en cuenta el mensaje de Martín Francisco en el que le pedía al Presidente, que pusiera la lupa a quienes “no son austeros en su entorno”.

Ante su mensaje, Natalia no dudo en referirse al tema, a través de cuenta de Twitter aseguró: ¡“Esta si es bien culera, si usted es comunista, ahora no se le tuerza a su presidente, siga firme mija! ¡Quien la manda! Sin embargo, horas más tarde, Natalia tomó la decisión de borrar dicha respuesta, pero, esta logró ser vista y compartida por varios seguidores, quien ahora afirman si se arrepintió de sus declaraciones o simplemente, no quiso generar polémicas en sus redes sociales.

Y es que la modelo no ha sido la única que se ha referido al tema. Otras figuras de la farándula nacional, también lo hicieron, entre ellas: Santiago Alarcón, Carolina Ramírez y Mario Muñoz.

Estas personalidades desde el inicio de la campaña electoral fueron fieles defensores del cambio que traía consigo el actual presidente. Sin embargo, con lo ocurrido sus declaraciones dejaron no solo sorprendidos sino también confundidos a sus seguidores, pues, algunos creen que ahora se arrepienten de su voto.

Como era de esperarse, los comentarios de burla ante estas figuras del mundo del espectáculo no se han hecho esperar, pues, varios usuarios resaltan su defensa durante las pasadas elecciones, presidenciales y también, les recuerdan cada uno de los objetos que fueron adquiridos y por supuesto, su elevado costo.