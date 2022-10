Dani Duke asegura que no le importa lo que digan de su relación con ‘La Liendra’

No hay dudas que ‘La Liendra’ y Dani Duke son una de las parejas de influencers de las que más se habla en redes sociales. Pues desde que inició su relación amorosa la pareja ha protagonizado distintas polémicas y varias veces han estado en el ojo del huracán.

Recientemente Dani Duke ha estado de invitada en el programa ‘La Sala de Laura Acuña’ y desde allí ha decidido abrir su corazón para responder a tantas interrogantes sobre su relación con el creador de contenido.

“Llevamos ya un año y medio siendo novios Si a mí me hubieran dicho hace cinco años que él iba a ser mi novio, yo como qué ‘Ay jamás’, pues somos muy diferentes, pero tan iguales que nos complementamos en una relación muy bonita. Yo me siento demasiado feliz, él me ayuda, yo lo ayudo”.

Dani Duke fue cuestionada sobre si está o no por interés con ‘La Liendra’, esto debido a los señalamientos en redes sociales sobre que ella está solo detrás del número de seguidores que tiene en las diferentes plataformas.

“Sí, han especulado muchas cosas, pues la gente habla y a eso estamos expuestos, la verdad eso no me afecta. Yo ya tenía muchos seguidores cuando lo conocí, mucha gente me conocía a mí, y mucha gente no lo conocía a él”.

Confesó que a pesar de llevarle varios años a ‘La Liendra’ ella se siente una inmadura al lado de él, esto debido a que lo considera como una persona muy centrada en su futuro que en otra cosa.

“A mí me enamora lo juicioso, lo maduro que es, lo centrado. Él tiene 22 años, pero te sientas a hablar con él y es como un viejito, él se levanta en la mañana y ya sabe lo que va a hacer, entonces yo lo veo y me inspira a ser juiciosa”.