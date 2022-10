‘La Liendra’ confesó que “nadie sabe por lo que está pasando” ¿Recayó en la depresión?

Casi sentado en lo que es su punto de control de un proyecto nuevo es como ‘La Liendra’ ha abierto su corazón una vez más ante toda su comunidad digital y es que al parecer el creador de contenido se acerca a vivir un nuevo comienzo.

Puede leer: ‘La Liendra’ dice que Dani Duke es una de las mujeres “más top de Colombia”

“Me siento muy orgulloso y feliz de mí mismo, nadie sabe por lo que estoy pasando y las batallas que peleo, pero no paro tengo mas que dar y lo sé. No importa si ahora tengo mas peso del que puedo levantar, pero sé que lo lograré”, escribió en primera instancia ‘La Liendra’.

Luego hizo énfasis en lo que a su juicio significan ahora las redes sociales en su vida y en especial del impacto que estas han generado en su vida, sobre todo cuando a través de ellas recibe cuestionamientos casi que a diario.

“Gracias a mi novia, equipó de trabajo, amigos por todo y a ustedes por estar ahí, no me importan los likes, ni las vistas, ni las redes si no es por mi alrededor no sería quien soy, cometo errores, claro, pero pongo el pecho y los acepto”, continuó.

Finalmente anunció en qué se basará su proyecto en el que se dirigirá de manera directa a toda su comunidad digital que sobrepasa los seis millones de seguidores solamente en Instagram. “Hoy inicia una etapa nueva en mi vida, no me importa si me ven muchos o pocos, solo quiero ser feliz cada vez que siente en esta silla es lo único que me importa”, finalizó ‘La Liendra’.

Es de recordar que semanas atrás, después de su escalada en redes sociales y su vertiginoso ascenso ha confesado que se siente agotado de todo, y en especial de las tergiversaciones sobre sus actos.

“Me siento agotado a veces me pregunto si quiero seguir o tal vez debo parar, sé que cometo errores, pero también sé que soy un ser humano normal de 22 años que los puede cometer. No quiero excusarme de lo que he hecho, pero mucho de lo que pasa nunca es como lo pinta, siempre alguien saca las cosas de contexto”, comenzó en su texto ‘La Liendra’.