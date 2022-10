Sara Uribe recordó sus inicios como presentadora con un divertido video

Sara Uribe se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes de Colombia, destacando con sus ocurrencias a través de diversos videos en sus redes sociales, además de deslumbrar a muchos con su figura que es muy elogiada. Pero la joven no solo ha tenido presencia en plataformas digitales, sino que también ha participado en algunos programas de televisión.

Y si bien actualmente está en las plataformas digitales, esto es algo que la influencer ha tenido en mente, por lo que recientemente recordó con mucho humor uno de los programas en los que inició como presentadora, dejando ver que no solo extraña figurar en las pantallas, sino que también le trae buenos recuerdos esa etapa.

Puede leer: ¿Con la plata no se juega? La travesura del hijo de Sara Uribe con un billete de 100 mil

A través de una historia de Instagram, Sara Uribe reposteó un video de su antigua compañera Daniela Álvarez, con quien compartió pantalla en Estilo RCN. En el clip en cuestión se ven a ambas celebridades en el set del programa con una vestimenta muy elegante.

Pero no solo la nostalgia del video llamó la atención de los internautas, sino también el contenido del mismo como tal. Y es que, en el cómico clip, ambas presentadoras protagonizan una serie de risas incontrolables en el estudio de grabación. Y si bien no hay mucho contexto de por qué se ríen, es tan contagioso el ambiente que el resto de los presenten no tardan en unírseles con el buen humor.

Lea también: Sara Uribe recordó cómo ahorraba dinero durante su adolescencia

Sara Uribe y Daniela Álvarez estuvieron al frente del show durante 2013 y 2014. Y si bien el primer programa en donde figuró como presentadora fue ‘Venga a mi pueblo Antioqueño’, Estilo RCN fue el siguiente en su lista y en donde adquirió mucha experiencia que la llevó a desenvolverse en este oficio.

Actualmente, la influencer está más dedicada a su negocio y a las redes sociales. Pero con esta reciente publicación ha dejado claro que aún tiene una conexión con el mundo televisivo.