Sara Uribe le echó los perros a un Uber y así reaccionó el hombre

Por la mente del Uber de Sara Uribe muy seguramente pudo haber pasado parte de la letra del tema ‘Historia De Un Taxi’ del guatemalteco Ricardo Arjona, y es que la pelirroja que tendría como pasajera poco se contuvo ante sus encantos masculinos.

Así lo dejó ver la empresaria a través de sus historias en la red social Instagram en las que, acompañando al hombre en la parte delantera del vehículo, comienza a bromear con él, solo que de una manera reveladora. Sara Uribe detalló al hombre de pies a cabeza y no dudó en subrayar lo más resaltante de él.

“Vea yo nunca me había montado en un Uber tan bonito. Mari… mírele los zapatos, el reloj, la camisa”, dice Sara Uribe mientras va grabando el video, pero no pasa mucho tiempo para obtener la reacción del conductor, quien responde visiblemente sonrojado e intimidado “Estamos a la orden” dejándole una sonrisa.

Lejos de inmutarse ante la respuesta la bella Sara Uribe decidió contestar de nuevo solo que ya un poco intimidada “¡Oiga! No, no, no yo me voy para mi retiro espiritual amigo, muy amable, pero de todas maneras es usted muy bonito”.

¿Cómo le gustan los hombres a Sara Uribe?

A mediados del mes de agosto la empresaria se sinceró sobre su soltería, pero también especificó cada uno de los atributos que debe tener ese hombre ideal con el que empezar de nuevo.

Precisó que sería magnifico volver a enamorarse por todo el proceso que eso la haría sentir, pero indicó que es muy estricta con los posibles candidatos cuando de una pareja se trata.

“Me da pereza, me gusta como conocer a alguien porque uno siente como mariposistas cuando alguien le gusta y como que es chévere, pero para mí es como muy difícil, si yo no siento química a la primera impresión pongo como que una barrera ¿Sí me entienden?”, contó en primera instancia.

Reveló cual es uno de los requisitos que el pretendiente debe tener, y que está al alcance de todos, se trata del olor, para ella es fundamental poder percibir un aroma que la atraiga y le dé comodidad, al tiempo que indicó lo que, por ahora, le desagrada.

“Y como que no sé, soy super cansona con los olores, debe tener un olor, así como que rico, pero cuando llega ‘hola, qué más de tu vida’, ‘Contame’, me da mucha pereza. Y no me imagino como que ‘Mmm y tú tapas la crema dental’, ‘Oye orinaste la tapa del baño’, ‘Oye ¿tú cómo empacas la maleta?’ ¡Cosas tan personales!”.