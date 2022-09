Sara Uribe es captada dándose un beso apasionado con un hombre

Una cuenta dedicada al espectáculo colombiano ha revelado un video en el que se ve presuntamente a la bella Sara Uribe en un local nocturno en compañía de un hombre joven.

Pero lo que llama la atención no es el local ni mucho menos el tema que suena de fondo, que es el más reciente éxito de Karol G que lleva por nombre ‘Gatúbela’, sino el apasionado beso que la empresaria se da con el hombre mientras lo abraza fuertemente ante la mirada de todos.

Inmediatamente con la publicación del video llegaron las reacciones de los seguidores de la empresaria quienes aplaudieron que se dé una nueva oportunidad en el amor, pero mirando bien las imágenes llegaron también las comparaciones, pues algunos mencionaron que se parece al novio de Lina Tejeiro, el cantante Juan Duque.

“Pensé que era Juan Duque 😱 😱 😱”, “Yo pensé q ella era un 10, pero con ese beso que le metió a ese man, es un 1000000 😋”. Así como una mujer que comentó “Ahora sale a dárselas de digna ya lo verán porque según ella no necesita un hombre para ser feliz en fin la. hipocresía”.

El día que Sara Uribe dijo que llegaría un nuevo amor

Recientemente, a través de sus historias en la red social Instagram, la empresaria y modelo contó los motivos que la alejan de darse una oportunidad con un hombre. Precisó que sería magnifico volver a enamorarse por todo el proceso que eso la haría sentir, pero indicó que es muy estricta con los posibles candidatos cuando de una pareja se trata.

“Me da pereza, me gusta como conocer a alguien porque uno siente como mariposistas cuando alguien le gusta y como que es chévere, pero para mí es como muy difícil, si yo no siento química a la primera impresión pongo como que una barrera ¿Sí me entienden?”, contó en primera instancia.

Además, añadió otra cosa muy importante y no es más que dejar de compartir tiempo con su hijo Jacobo, para dedicarle a la otra persona, por lo que señaló que explicarle de una nueva relación le resulta un tanto dificultoso, pero no descarta que pase pronto.

“No sé, todavía como que no me atrevo. Como que ‘Hola hijo no voy a dormir esta noche contigo porque voy a dormir con… Fulano’. Ay no sé, es que yo como que me estoy encucheciendo. No, de pronto un día me enamoro así, bien chimba”, finalizó.