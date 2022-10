No jugó pero, ¿hubo amorío?: James habría tenido romance con reconocida actriz en Qatar

Desde hace algunos meses se viene especulando que James Rodríguez y Kimberly Reyes sostendrían una relación en secreto. Los rumores se dieron debido a algunas declaraciones que, al parecer, hizo un compañero de set de la actriz, quien aseguró: “Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez. No podemos confirmar qué tipo de relación es. Tratan de manejar todo lo más privado posible”.

Aunque en sus redes sociales, la barranquillera no hay negado amorío, simplemente, afirma que no hay que creer en todo lo que se ve en redes sociales. Pero, al parecer, esto no habría sido todo, de acuerdo con algunas fuentes, el jugador sería un fiel seguidor de Kimberly en Instagram.

Además, que ambos habrían estado pasando una cortas vacaciones juntos en Qatar, teniendo en cuenta que el futbolista hacía parte Al Rayyan de Qatar. Equipo en el cual no le fue también, pues, en redes sociales por las últimas semanas habían estado utilizando la etiqueta “Al Rayyan es más grande que James” y con la misma los aficionados pidieron la salida del colombiano del que consideran ha fracasado en su fútbol.

Y habría sido Kimberly quien lo acompañó en medio del complejo proceso que atravesaba tanto con la hinchada como con el equipo. Sin embargo, ninguna de estas situaciones han sido confirmados o negadas tanto por el jugador como por la actriz. Fue en medio de un evento en el que se encontraba Reyes, en donde fue interceptada por los periodistas de ‘Lo sé todo’.

Algunas de las preguntas se enfocaron en sus actuales proyectos, pero, la más esperada era la del tipo de relación que tiene con James, la reacción de la modelo fue de sorpresa ante la pregunta, sin embargo, aseguró: “Ay, no, Ahora me ponen la música de suspenso y me sacan en Instagram”. Nuevamente, la modelo no dio detalles al respecto.

Sin embargo, a lo largo del programa de entretenimiento se conoció que, al parecer, James tendría un nuevo amorío, esta vez con Sarah Loinaz, excandidata española a Miss Universo en 2021. De acuerdo con los periodistas, habrían estado intercambiando ‘likes’ en Instagram. La pregunta que surge ahora es sí, James habría logrado robarse el corazón de la joven o por el contario seguiría en busca de una novia.