“Grité, lloré, corrí”: el susto por el que Caro Soto terminó en urgencias con su hijo

Una de las presentadoras que ha logrado ganarse el cariño del público colombiano es Carolina Soto, quien actualmente se encarga de la conducción del programa matutino de entretenimiento, Día a Día.

La también modelo colombiana suele ser muy activa en redes sociales, en donde sobrepasa los tres millones de seguidores y en donde suele compartir importantes momentos de su vida personal y profesional.

Entre los contenidos más destacados de sus plataformas se encuentran los relacionados con sus hijos, Valentino, de cinco años, y Violetta, de cuatro.

¿Qué le pasó al hijo de Carolina Soto?

Recientemente, la famosa llamó la atención de su público al compartir un momento muy angustiante que vivió junto a su hijo, Valentino.

De acuerdo con el relato de la presentadora, mientras se estaba preparando para salir de su casa con rumbo al estudio de grabación, recibió una noticia que le puso los nervios de punta. Resulta que el menor se había tragado una canica mientras jugaba. Esto ocurrió el pasado jueves 31 de septiembre, día que no pudo llegar a tiempo a la emisión del programa.

“Ustedes no se imaginan, yo entré en pánico, me descontrolé totalmente, además de que mi esposo estaba en México, entonces me tocó salir a mí corriendo como una loca en el carro porque me dijeron que tenía que irme para allá, para recogerlo y llevarlo a la clínica”, dijo.

Afortunadamente, el niño estaba bien, pues el pequeño objeto siguió derecho y no ocasionó ningún tipo de obstrucción en la garganta que dificultara el paso del aire.

“Le hicieron una radiografía, efectivamente salía la bola y, como estaba bien, nos dieron un laxante y nos mandaron para la casa. Hicimos la tarea juiciosos y la bolita salió. Con eso nos volvió el alma al cuerpo en la casa”, agregó.

Para finalizar, Soto quiso referirse a los otros padres y madres que estuvieran escuchando su historia e hizo un llamado de atención para estar pendientes de que los niños no se metan objetos a la boca.