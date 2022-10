‘Sin ánimo de ofender’, madre de Yina Calderón dio polémicas opiniones sobre otros influencers

La creadora de contenido, DJ y empresaria de fajas, Yina Calderón, es una de las figuras más reconocidas y comentadas en redes sociales, debido a las constantes polémicas y situaciones bochornosas en las que se ve envuelta. En una nueva oportunidad, la joven llamó la atención luego de aparecer junto con su madre opinando sobre otros influencers colombianos.

Calderón finalmente reapareció en redes tras haberse ausentado por unos días a causa de un procedimiento quirúrgico al que se sometió para el aumento de sus glúteos. Ahora, mediante historias subidas a su cuenta de Instagram, en donde supera el millón de seguidores, volvió a dar de qué hablar.

Tal como lo explicó al comienzo de los videos, la dinámica consistía en que ella le iba mostrando fotografías a su madre, Merly Ome, de otros influencers y ella iba a dar su percepción de cada uno. Esta no es la primera vez que Ome aparece en las redes de su hija generando polémica.

¿Qué dijo la mamá de Yina Calderón de otros influencers?

El primero fue Yeferson Cossio, quien actualmente reside en Japón. Al verlo, la mujer resaltó algo positivo del joven, pero también aprovechó para hablar del consumo de drogas, escándalo que le ha generado varias críticas.

“Ese fue el que se colocó ‘puchecas’. Dicen que ayuda mucho a la gente a la gente pobre, que da muchos regalos. Pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se vaya a juntar con él”, dijo la mujer.

Por su parte, cuando vio la foto de ‘Epa Colombia’ dijo: “Ella me ha ofendido bastante, pero igual es una muchacha que ha ido creciendo igual que usted (Yina). Y hagan alianza las dos porque son igual de locas”.

Sin embargo, cuando se refirió a otros influencers, Ome lo hizo de manera despectiva y haciendo señalamientos sobre su apariencia física. Al ver a ‘La Liendra’, dijo: “¿Y por qué pone eso? El que lo tiene chiquito. ¿Eso pa’ qué?”, mientras que al ver a Andrea Valdiri señaló: “Ella es muy bonita, pero ella fue la que perdió la platica. Le pasó igual que a mí, come y come y, al final, mire (sancocho) y pierde uno la platica”.

Finalmente, Calderón quiso hacer una aclaración y dijo que no se hacía responsable por las palabras de su madre.

“Yina Calderón no se hace responsable de las acusaciones y palabras de la señora que está aquí, al lado. Simplemente les puse la foto. También, quiero aclarar que yo también acepto todo lo que digan de mí. Y, por último, quiero aclarar que Yina Marcela Calderón Ome no es amiga de ninguno de los susodichos anteriormente nombrados y, tampoco, de su agrado”, agregó.