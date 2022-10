¿Nueva indirecta? Melissa Martínez se habría burlado de la pareja de Matías Mier

Melissa Martínez, reconocida periodista deportiva, quien se ha llevado más de un halago por parte de los televidentes, no solo por su belleza, sino también por su espontaneidad tanto dentro como fuera del set. Sin embargo, en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán debido a su separación con Matías Mier. La expareja, en principio, había decidido no compartir a través de sus redes sociales su ruptura y fueron unas fotografías del futbolista con otra joven, lo que llevaron a sus seguidores a confirmar lo rumores que día tras día cobraban mayor fuerza.

Aunque la periodista ha decidido no referirse al tema, al parecer, seguiría mandando algunas indirectas a la nueva pareja de Matías Mier. Melissa suele ser muy activa en sus redes sociales, en donde comparte varias de sus actividades diarias, entre estas llamó la atención un video en el que se observa a la presentadora bajando de unas escaleras eléctricas: “Si por algún motivo no te caigo bien, espero que nunca digas, ojalá no me la encuentre porque me vas a tener que ver queridita”, entre risas, fueron las declaraciones de Martínez.

Luego, decidió enfocar una de las paredes del lugar en donde se encontraba, en donde se observa que Melissa es la figura que representa a la empresa Betplay, marca creada por Corredor Empresarial, para operar apuestas, juegos de casino y slots vía online o presencial. Melissa estará presente en algunos centros comerciales y también en propagandas televisivas.

Y es que esta no es la primera vez en que la Martínez se refiere al tema. La comunicadora se encontraba en medio de una trasmisión para ESPN con algunas de sus compañeros, mientras hablaban un poco sobre el desempeño de Juan Guillermo Cuadrado y su futuro en la Selección Colombia, los conductores aprovecharon la ocasión para referirse a su reciente separación.

“Me quedé solita, pero tranquilos que no será la primera vez”, aseguró Melissa. Luego de sus palabras, su compañero y también periodista Andrés Marocco rápidamente apoyo sus declaraciones: “Mejor estar sola que mal acompañada”.

Posteriormente, Martínez hizo referencia a los recurrentes comentarios que recibe con respecto a su reciente situación sentimental y señaló que “con este matoneo, muy bravo”.