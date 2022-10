¿Lo quiero copiar? Así luce Daiky Gamboa como Tarzán

Para imponer un estilo o no, el influencer Daiky Gamboa ha decidido mostrar mucho más allá de su faceta en las redes sociales y es así como en Instagram ha publicado un seriado de imágenes que dejan poco a la imaginación.

En su más reciente post ha salido tapado únicamente con una bufanda en animal print para tapar su zona inguinal y sobre su cuello una serie de accesorios que perfectamente lo transforman en un nativo selvático, como en su momento se mostró ‘Tarzán’ del programa ‘Desafío The Box’.

“En esta selva de cemento y fieras por naturaleza me puedes decir TARZAIKY 😎🖤” — Daiky Gamboa

Pero no se quedó allí, pues al continuar pasando las imágenes aparece ya sin nada de ropa y tapándose con una figura de flamenco que ha desatado todo tipo de reacciones tras su publicación como era de esperarse.

“Ningún flamenco hizo este post en contra de su voluntad”, “Lo que más ame fue donde ubico el enjoy eso ya es jugar con la mente de uno, ¡muy original! 👌🏽”, “Ayyyyy Diossssss miooooo cuando creo que no este hombre se superaaaaa 🙈 🙈 🙈 😀”, son algunos de los mensajes que destacan de parte de los seguidores.

La anterior polémica de Daiky Gamboa

Semanas atrás el creador de contenido había denunciado en un post que tuvo diferencias con la trabajadora de una reconocida casa de modas por querer pararse frente a la tienda a hacerse una sesión fotográfica.

Es así como ante la situación y con fotógrafo profesional decidió contrariar la decisión de la trabajadora y posar en la entrada de la tienda ubicada en Nueva York.

“A mi jamás me ha interesado tener nada de LV lo que si me interesaba era demostrarle a la vendedora de esta tienda en NYC que por más que ella me amenazara yo si podía tomarme mis fotos semi desnudo y con guantes de loco en esa esquina 😎”.

https://www.instagram.com/p/CiDPmS7u2EA/