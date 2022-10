La Segura le reclamó a Feid por burlarse de ella en uno de sus temas

Feid le respondió a La Segura que él no la iba a botar Foto: Instagram @la_segura / @feid

En el mes de junio el artista colombiano Feid se mantuvo firme en su promesa de convertir el 2022 en su año y así lo hizo su sencillo ‘Ferxxo 100′, que tras su estreno recordó un episodio que vivió La Segura.

“Qué falta me haces tan hijue…, cogiste otra ruta, soltarte o no soltarte es mi disputa. Mi amor, ¿el mal de amor cómo se cura? Me echaste como echaron de Philipp Plein a La Segura”, dice parte de la letra de la canción de Feid.

Y es que se trata de la denuncia que hizo pública La Segura cuando en el año 2021 no fue tratada con buena atención en la famosa casa de modas tanto así que tuvo un altercado con un vendedor colombiano en una de las tiendas de Philipp Plein.

Según lo contado en ese entonces por la creadora de contenido ella fue a un local ubicado en Sawgrass Mills en Florida en el que sintió que no tuvo un buen servicio de los vendedores que estaban allí y que le respondieron con un tono que a ella no le pareció adecuado. La Segura grabó varios videos contando su mala experiencia en este lugar y recomendándole a sus ocho millones de seguidores que no vayan a esa tienda.

Pero tiempo más tarde, y tras un encuentro con Feid lo encaró sobre usar el episodio en el tema “¿Papi usted qué? ¿Usted qué? Me quemó en la canción no, me echó una quemada por lo de Philipp Plein”, le increpó La Segura a Feid.

Como era de esperarse el cantante urbano no se inmutó y bromeando le respondió de una manera divertida a La Segura. “Pero de aquí no la vamos a echar, relájese, de aquí no la vamos a echar, así que usted disfrute parce”.