La Segura dice que ya no es neurótica y psicótica como antes

La Segura regresó para seguir cautivando a todos y cada uno de sus seguidores con su excelente material. Y es que para crear contenido no le faltan ideas. Un video de estos se ha vuelto tendencia en los últimos días al contar cómo es la vida de una mujer posesiva.

Ella simula estar hablando por teléfono a determinada hora, y en la llama asegura que en definitiva ha dejado los celos y sus ataques por la relación que tiene con otra persona.

“Amiga sí, todo bien con Camilo y ¿Sabe qué? Me estoy dando cuenta que con cada persona somos una versión diferente y mejorada. Es algo muy raro sabe. Siento que ya no soy la misma mujer, impulsiva, loca, neurótica y psicopática de antes”.

Pero a medida que avanzan los cinco minutos la historia tiene un revés dramático, pues se hace unas ideas que le envenenan la mente y le hace confundir sus instintos para terminar descubriendo que sigue siendo la misma de siempre.

A tal punto que hasta escribe un mensaje de despedida con la ayuda de dos amigas en las que le desea el peor de los males a su pareja, hasta que este aparece a los minutos diciendo que tuvo un accidente.

Más allá de la ficción en lo que recrea La Segura

En este siglo se ha usado muchos el tema de la toxicidad en las relaciones y personas, pues no es exclusivo de la ficción. Y es que muchos están inmersos en amores similares que a veces quieren salir de ese círculo de tragedia.

Al principio, es normal sentir confusión al saber que algo no funciona, pero, te cuesta entender el qué y el porqué de la situación. No obstante, empezar a reconocer que algo no va bien, es un primer paso muy importante.

Deja la vergüenza a un lado y habla con personas de tu confianza de cómo te sientes, de lo que te pasa, esto te ayudará a tener otra perspectiva de la situación y a saber mejor en qué punto estás realmente. Cuando hablarlo no es del todo suficiente, probablemente sea porque necesitas algo más, como la ayuda de un psicólogo especializado en este tipo de problemas.