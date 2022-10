Kika Nieto preocupa a sus seguidores al revelar que tiene un tumor en uno de sus ojos

Kika Nieto con el paso de los años se ha convertido en una de las creadoras de contenido más conocidas en las redes sociales y en el país. Sin dejar de lado, su paso por el programa de cocina ‘MasterChef Celebrity’, si bien, este proyecto le dejó algunas experiencias, también produjo que sus seguidores pudieran conocer una faceta de ella más ella de las redes sociales, trayendo consigo un cariño y halagos pero también, algunas críticas debido a sus declaraciones.

Recientemente, Kika causó sorpresa entre sus seguidores debido a su repentino cambió de ‘look’, por el que ha recibido una lluvia de comentarios, ya que, ella misma, es quien se corta su cabello mientras da un mensaje de superación personal. Sin embargo, en esta ocasión, la situación fue otra, pues, a través de su cuenta de Instagram, apareció con uno de sus ojos vendidos y agregó: “Hoy nuestro pinguécula amaneció peor que nunca”.

Puede leer: ¿Alguno con Lincoln? Este es el significado de los tatuajes de Carolina Cruz

Seguidamente, los seguidores de Nieto quisieron saber si se trataba de un orzuelo, a lo que ella respondió que no y aseguró: “No, es un tumor pero benigno. Me lo descubrí en enero de este año y me lo he controlado súper bien, pero anoche me empezó a molestar otra vez y hoy amaneció feo, feo.

Ante la preocupación de sus fans por lo que estaba relatando Kika, quisieron saber cuáles habían sido sus síntomas, la creadora de contenido indicó: “Sentí el ojo reseco, muy rojo, esas ganas de parpadear todo el tiempo para humedecerlo y me pasaba al otro día también. Me hacía cosas como ponerme té, gotas y me calmaba, pero al otro día otra vez. Me revisaba y tenía un puntito chiquito, cada vez que me dolía sentía que se inflamaba”, fueron las palabras de Nieto

También le puede gustar: En fotos: Ixel Moda unió a la moda de Latinoamérica en Cartagena

Posteriormente, compartió como luce su ojo y aseguró que debe estar pegada a las gotas formuladas por su médico. Además, su ojo debe estar el mayor tiempo posible cerrado con el fin de que descanse. Sin embargo, ante sus diferentes ocupaciones opta por utilizar un parche para poder controlarlo y que no crezca aún más. Kika agregó: “Que no se vuelva algo malo, debo cuidarme mucho del sol, ponerme gafas y evitar que se me reseque.

De acuerdo con la plataforma, Medline Plus, el pinguécula es un tumor común y benigno de la conjuntiva. Siendo este un tejido delgado y transparente que cubre la parte blanca del ojo. Este tumor suele aparecer en la parte conjuntiva que está expuesta cuando el ojo está abierto.