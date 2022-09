Conoce la dura batalla interna por la que atraviesa Kika Nieto

A veces todo es lo que parece como en el caso de la influencer Kika Nieto, quien abrió su corazón e intimidad en su más reciente publicación en la red social Instagram para contarle a sus seguidores algo bastante particular.

Y es que la creadora de contenido ha confesado que ha desarrollado el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables, pero lo hizo elevando una crítica a Instagram.

“Ya que al algoritmo de Instagram ya no ama las fotos pues aprovechemos y nos ponemos más íntimos por aquí. Todas las personas andamos lidiando con nuestras propias batallitas a veces son gigantismos y a veces no. Pero yo hoy te quiero compartir la mía. Ando peleando agresivamente con la parte de mí que quiere dejar de hacer todo por pereza y procrastinación”, confesó en primera instancia.

Luego precisó que ha buscado por cuenta propia ayuda, pero hasta ahora todo ha sido más que fallido, pues la condición persiste en ella, y ya la está preocupando más de lo normal.

“Me está costando demasiado empezar a hacer las cosas. 😥 He visto un montón de tips, he escuchado podcast y he guardado toda clase de consejos, pero la cosa se sigue sintiendo como una montaña rusa. A veces sí a veces no. Y me parece feo no poder encontrar estabilidad y gozo”, continuó.

Indicó que realmente disfruta mucho de sus actividades regulares, pero que muchas veces se siente limita a retomar la energía que la caracteriza cada que va a emprender algo nuevo o mejor, por lo que pidió a cualquiera de sus seguidores —que este pasando por una situación similar— ayuda para salir de ese proceso.

“En este punto realmente amo mucho todo lo que estoy haciendo, pero por alguna razón siento que mi cerebro a veces no coopera y le da pereza empezar a hacer todo. Siempre es más fácil echarme en la cama y poner una peli 🍿.. pero no lo hago porque luego me siento como un jopo 🫣😬 ¿algún consejo? ¿Alguien por aquí ha lidiado con lo mismo y ya se sabe el camino? Hoy el consejo lo necesito yo”.