“Con el rabo entre los cuernos”: las canciones de Shakira que mejor le quedan a Piqué

El escándalo por la separación entre la cantante barranquillera, Shakira, y el futbolista español, Gerard Piqué, parece no terminar. Los constantes rumores y noticias sobre la expareja han logrado que la situación le haya dado vuelta al mundo, ocupando los titulares en medios de comunicación y redes.

El jugador del FC Barcelona se ha vuelto centro de críticas por parte de miles de personas que defienden a la colombiana luego de que se conociera la infidelidad con la joven española, Clara Chía, y que al parecer sostiene desde hace varios meses.

Por su parte, la colombiana se volvió tendencia por una entrevista con ELLE en la que decidió romper su silencio y finalmente hablar sobre el proceso que atraviesa. Sus declaraciones han causado revuelo e, incluso, se dice que le han traído consecuencias en el acuerdo de separación con el deportista para la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán.

Las canciones de Shakira que más le podrían doler a Piqué (y a cualquiera)

Durante la mencionada entrevista, Shakira habló de la música y de cómo es el mecanismo que la ha ayudado a superar sus momentos difíciles. Además, dijo que era su manera de expresar lo que pensaba y sentía de manera consciente e inconsciente.

Así las cosas, estas son algunas de las canciones con tono romántico que podrían describir la actual situación de la barranquillera y con las que más de uno se puede llegar a sentir identificado.

Si te vas

Comenzando con un clásico, ‘Si te vas’, lanzada en 1998, Shakira se dirige a un amor que decidió marcharse y que, en caso de volver, no la encontrará.

“Toda escoba nueva siempre barre bien, luego vas a ver desgastadas las cerdas. Cuando las arrugas le corten la piel y la celulitis invada sus piernas, volverás desde tu infierno on el rabo entre los cuernos, implorando una vez más, pero para ese entonces yo estaré a un millón de noches lejos de esta enorme ciudad, lejos de ti”, dice una parte.

Illegal

En este tema en inglés, lanzado en el 2005, Shakira narra la tristeza que se siente cuando una relación termina de repente, por culpa de un tercero, algo que queda muy acorde a la situación con Piqué.

“Ni siquiera sabes el significado de la palabra ‘perdón’. Estoy comenzando a pensar que debería ser ilegal romper el corazón de una mujer. Intenté tan fuertemente de responder a todo lo que querías, siempre apoyándote, siempre paciente. ¿Qué hice mal?”, dice la traducción de un pedazo.

Antes de las seis

Esta canción fue lanzada en el 2010 y habla de un desamor, alguien que decidió partir antes de que llegara lo mejor de la relación. El tema fue interpretado por la baranquillera durante su gira ‘Sale El Sol’.

“No dejes el barco tanto antes de que zarpemos hacia alguna isla desierta. Y después, después veremos. Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles”.

Te Felicito

Finalmente, uno de los éxitos más recientes de la colombiana podría encajar perfectamente con la ruptura que experimenta con el deportista es ‘Te Felicito’.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes (...) Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show”.