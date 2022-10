¿Qué se sabe de la explosión en Barrancabermeja?

En Barrancabermeja, varios vecinos presenciaron la tremenda explosión que se presentó en un inmueble, a causa del gas. Los momentos se vivieron llenos de miedo, debido a que salieron varias personas lastimadas.

No se sabe exactamente que fue lo que pasó, pero la explosión, hasta el momento, ha dejado 19 heridos, personas desaparecidas y dos muertos. Los videos se tomaron las redes sociales, pues muchas personas preocupadas grabaron el momento en el que las llamas estaban consumiendo el inmueble.

Maicol, el hijo de una de las personas que falleció en el incendio, afirmó que se encontraba fuera de la casa cuando el incidente pasó, así que cuando llegó, entró al inmueble y sacó a su mamá, hermanas y prima.

Lastimosamente, cuando volvió por su padre y por su tío, no los encontró “Estaba afuera de la casa. Escuché la explosión, entré a la casa, vi a toda mi familia y las saqué a todas, pero no vi ni a mi papá, no encontré ni a mi tío, ni a la mujer de mi tío”

No fue la única, pues Ana Quintero perdió confesó cómo su vecina perdió su marido “Perdió el marido, mi vecina perdió el marido, y mi vivienda quedó destrozada. Estaba sentada con mis hijas afuera y si no fuera por el carro de gas que se voltea, la explosión me mata a mí. Mis hijas están bien gracias a Dios”

Siguen en la búsqueda de las personas que aun no han sido encontradas. Las horas de angustias ya pasaron, pero definitivamente, hasta que no se encuentre la última persona, no podrán descansar las unidades de búsquedas.