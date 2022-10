¿Por qué Daniela, de ‘Calle y Poché’ siempre es tendencia?

‘Calle y Poché' empezaron a crear contenido en redes sociales desde que eran muy pequeñas, cuando solo eran mejores amigas y había un gusto por ahí. La disciplina y su misma relación la llevó a convertirse en una de las creadoras colombianas más reconocidas en Latinoamérica. Ha sido tanta la fanaticada, que casi que una vez por semana, Daniela se vuelve tendencia en redes sociales.

¿Por qué se volvieron tan famosas?, muchos empezaron a seguirlas por los divertidos videos que subían en sus redes sociales, como buenas amigas, cuando se conocieron en una clase de teatro. Al pasar los años, muchos empezaron a sospechar que entre ellas había algo más que una amistad, pues eran tan cercanas que parecían pareja.

Finalmente, se volvieron abiertamente representantes de la comunidad LGBTIQ+, por ende, muchos seguidores las admiran por eso mismo y por tener una relación casi que soñada.

Si embargo, muchos se siguen preguntando por qué Daniela siempre es tendencia en redes sociales. Algunos de sus seguidores, que casi son de todo el mundo, admiran la belleza física de Daniela, quien es ‘Calle’ en este dueto.

Casi que semanalmente, la creadora de contenido se vuelve spam con las muchas fotos y videos que sus seguidores suben sobre ella:

“Cómo vas a ser tan hermosa Daniela por Dios” “Daniela me quiere matar de un infarto” “Si Dios me da la espalda un día que sea la de Daniela” “Daniela Calle la cara más linda de toda Colombia y la sonrisa más hermosa del universo” “Daniela no hagas eso que ya estoy demasiado enamorada de ti y esto me mata” fueron algunos de los tantos comentarios.

Ha sido tanto el furor de la colombiana en redes sociales, que incluso algunos se han atrevido a sugerirle que se presente a un concurso de belleza, además porque desde hace algunos años viene trabajando en adquirir hábitos más saludables, lo que la ha ayudado a sentirse más segura con su cuerpo.