“Se mueve más un aguacero”: ‘Epa Colombia’ apareció bailando y así la recibieron sus seguidores

‘Epa Colombia’ siempre trata de mostrarse con toda la felicidad del mundo en sus redes sociales, por eso mismo, comparte sus mañanas llenas de música y baile, pero en vez de alegrarle la vida a las personas e incitarlas a bailar, lo que genera es risa, pues la compararon con todo, menos con cosas buenas.

Y es que a ella le importa poco lo que se dice de ella en los comentarios, pues por eso mismo, es que es capaz de subir cada video haciendo sus ‘locuras’. Sin embargo, esto no evita que muchos en redes sociales comenten y se burlen de sus videos. En esta oportunidad, la empresaria colombiana apareció vestida con un top negro y una falda blanca, pero que dejaba ver su pantaloneta negra.

La empresaria estaba emocionada con una canción de electrónica. En un momento dado, no solamente se voltea para mover su cola, sino que se sube a la cama y casi que trepa la pared del dormitorio. Al parecer, ella se siente muy sexy haciendo dicho baile, pero sus seguidores no pensaron igual y empezaron a burlarse de ella:

“Y sin dejar una sola caer de gota. No es por nada, pero ella tiene como un problema en la motricidad” “Se mueve más el papa Noel de la sala” “Tienes más ritmo un aguacero” “Tiene más sabor un borrador de nata” “Se mueve más una nevera en un trasteo” “A mí no me cae mal, pero se mueve muy charro” “Se mueve más el nuevo rey Carlos”

Obviamente, dichos comentarios hicieron que el video en sí fuera mucho más gracioso de lo que es. Sin embargo, otros resaltan la valentía que tiene ‘Epa’ de seguir en las redes, luego de recibir constantemente malos comentarios.