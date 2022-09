¿No sabe de qué disfrazar a su mascota?, tenga esto en cuenta

Octubre es la fecha favorita para muchos, pues pueden ponerse en los zapatos de otra persona o personaje animado favorito. Se sale de fiesta, se pide dulces y se aprovecha también para dejar a todos con la boca abierta, cuando se trata de un buen disfraz. Sin embargo, no es usual que las mascotas lo hagan, lo que no debería ser, ya que también hacen parte de la familia.

Parece que este hombre sabía que iba a derretir a todos cuando vieran a su mascota, pues fue inevitable que las personas que lo vieron en vivo y en directo, no pudieran dejar de gritar de la ternura que les causó ver eso. Además, en redes sociales, se hizo viral el video de este perrito, pero por otras razones.

¿Tienen una idea de qué disfrazaron a este perrito?, pues se trató de un disfraz de elefante bebé. Además de lo tierno que ya se ve, el perrito resultó siendo un excelente actor también, pues se supone que era un elefante de juguete, así que se acostó como si se le hubiera acabado la batería, su dueño lo levantó, le dio tres vueltas a la rueda y el perrito sale corriendo. Elefante, perdón.

Obviamente, muchos no pudieron resistir a tanta belleza. Sin embargo, muchos en redes sociales han comentado que no les parece muy gracioso al saber que el perrito se podrá sentir incómodo, además de no poder respirar de forma correcta.

A pesar de que las investigaciones afirman que Tammy, como se llama la perrita del video, está bien, si es importante que a la hora de ponerle un disfraz, no le obstruyan las vías respiratorias, además de que el disfraz no le quede apretado.

Muy tierno y todo, pero ante todo siempre la salud y bienestar del animalito.