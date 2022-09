¿Quiere ser tan millonario como ‘La Liendra’? Los consejos del influencer para ganar dinero

Entre los personajes más controversiales en redes sociales, se puede contar a Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, quien acumula más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Para nadie es un secreto que las personas que se dedican a crear contenido para las plataformas digitales suelen ganar mucho dinero, en especial si logran asociarse con marcas y acordar tratados de publicidad.

Lea también: Ella es la afortunada mujer a quien Maluma besó con pasión en los Premios Billboard

Gómez es reconocido por su manera tan abierta de hablar con su público y por las innumerables polémicas en las que se ve envuelto junto a su novia, Dani Duke, y otras figuras públicas. Así, entre los temas que ha revelado sin problema alguno es el de sus finanzas y las ganancias que ha obtenido gracias a las redes.

“El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8.000 palos. Es el nivel máximo que yo me he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble”, dijo recientemente el joven de 22 años, que suele presumir los constantes lujos que puede darse.

Los consejos de ‘La Liendra’ para ganar dinero

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, el influenciador quiso hablar de “la vida y la conciencia” y aprovechó para dar algunos consejos sobre la manera de generar dinero.

También le puede interesar: ¿Nuevo amor? Iker Casillas rompió su silencio y confirmó si está saliendo con Shakira

“Dar gracias a Dios o a la creencia que se tenga por permitir disfrutar un día más de vida y por lo que se tiene hasta el momento”, fue lo primero que dijo el joven.

Asimismo, habló de la importancia de tener un pensamiento positivo y enfocarse en las cosas buenas de la vida. “El acto de desagradecimiento más grande que puede tener un ser humano es abrir sus ojos y quejarse”; dijo.

De igual manera, señaló que se debe tener en claro el destino del dinero que se quiere ganar y que no sea para lujos banales.

“Para aquellos que quieren tener mucho dinero, les voy a dar un consejo: no pidas para un celular, para una moto o para ropa. Pide para un negocio, para ayudar a tu madre, para la universidad o para un proyecto más grande”, agregó.