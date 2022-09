Nicolás Arrieta reacciona a los tatuajes de Evaluna Montaner (tiene 38)

Días atrás la cantante Evaluna Montaner junto a su esposo Camilo Echeverry respondieron a una dinámica en la red social de Instagram en la que las interrogantes de parte de los fanáticos se hacen presentes.

Es así como la pregunta “¿Cuántos tatuajes tienes?” a lo que ella respondió que “El otro día alguien me preguntó esto y me los conté y creo que llegué a 38, pero son pequeñitos así que no se notan”, responde Evaluna Montaner en el video.

Pero fue precisamente eso lo que, a Nicolas Arrieta, quien además de creador de contenido también es conocido por hacer de su cuerpo un lienzo para la tinta, se asombró de la cifra contada por Eva Luna, por lo que no dudó en reírse.

“¿Cuántos tendrá? ¿Uno o dos? ¡Veeerg!… ¡Epa Eva Luna, eres de los míos!”, contestó Nicolás Arrieta mientras lucía con el pecho descubierto mostrando como tiene tatuado su cuerpo.

Las burlas a Evaluna

Las reacciones al video de Nicolás Arrieta no se hicieron esperar y de inmediato los seguidores se volcaron al post de llenarlo de comentarios. Algunos de ellos con un tono sarcástico en el que dicen que Eva Luna le ganó a Nicolás Arrieta en cantidad.

“38 pero con los de Camilo … es que se le olvidó explicar eso. No olvidemos que ellos son 1 solo 🤩 🤣”, “Es que ella es actriz, entonces no se tatúa es partes muy visuales para que no afecte su carrera, ella lo dijo una vez”.

¿Es bueno tatuarse todo el cuerpo?

La fiebre por los tatuajes de los últimos años ha conllevado un aumento de la preocupación por sus posibles efectos adversos en la salud a corto y largo plazo. Y es que para muchos no existen limitaciones sanitarias relacionadas con la edad o la zona del cuerpo, ni siquiera para aquellos que llevan prácticamente todo el cuerpo tatuado.