Jessi Uribe reveló la historia detrás de uno de sus éxitos, fue pensada en un hombre

Uno de los artistas representantes de la música popular en Colombia es Jessi Uribe, que con su trayectoria musical y sus temas de amor y despecho ha logrado robarse el corazón del público.

La vida y carrera de Uribe han sido bastante mediáticas, pues además de ser reconocido por participar como jurado en distintos shows de talentos del canal Caracol, es muy sonada, por ejemplo, la relación amorosa que mantiene con la también cantante Paola Jara.

Asimismo, cabe recordar que el artista se ha visto envuelto en algunas polémicas. Las más recientes fueron cuando reveló su supuesto número de celular, causando revuelo en las redes, y cuando fue centro de críticas por aparecer bebiendo sobre los escenarios.

La canción que Jessi Uribe escribió pensando en su ex

El intérprete de ‘Dulce Pecado’ y ‘Matemos las ganas’ fue invitado al programa mañanero ‘Día a Día’, en donde reveló algunos aspectos personales y, además, contó cuál es la historia detrás del famoso tema ‘Ok’.

Allí, en conversación con las presentadoras Catalina Gómez y Carolina Soto, Uribe dijo que escribió la canción basándose en una experiencia amorosa que tuvo, pero sobretodo, pensando en la pareja de la mujer con la que estaba saliendo en ese momento.

“No la escribí pensando en mí o en algo que yo estaba viviendo, porque nunca he vivido un fracaso en el amor, nunca me han puesto los cachos, que yo sepa. La escribí pensando en la persona con la que yo estaba, pensando en el hombre con el que ella estaba. Me puse en los zapatos de él, no de ella, porque siempre (su exnovia) me hablaba mal de él, de su ex, y yo le decía que no me hable mal de él porque yo soy un hombre”, dijo.

El pedazo de la canción citado por el bumangués fue: “Ok, ya lo nuestro acabó, sé que no fui el mejor, pero di un poco más que tú. Ok, yo te acepto mi error. Y nos equivocamos tú y yo, y los dos quemamos la pasión cuando le dimos prioridad a lo incorrecto (lo incorrecto era yo)”, finalizó.