A mujer le aplicaron aceite de carro en su cola y ahora se la tienen que amputar

En la actualidad, muchas personas se están sometiendo a procedimientos estéticos en partes de su cuerpo. Las más usuales son operaciones de nariz, liposucción, relleno de labios, y procedimientos en la cola. No es la primera vez que una mujer o una persona se queja de los procedimientos que un supuesto doctor profesional le realiza. Para no ir más lejos, Jessica Cediel ha sido uno de los casos más conocidos de daños a la salud, debido a sustancias en sus glúteos.

Sin embargo, el caso de esta mujer ya es otro nivel, pues Gloria aseguró ir a un centro supuestamente profesional, con un doctor que ya contaba con cierto reconocimiento, para inyectarse biopolímeros. La mujer de 49 años aseguró que a las 12 horas de haber salido, estaba en urgencias debido a una fiebre que empezó a presentar.

Cuando le hicieron los exámenes pertinentes, se dieron cuenta de que no se trataban de biopolímeros, sino de aceite de carro. A partir de ese momento, la vida de Gloria cambió completamente, pues aseguró que lo perdió todo, ya no podía ejercer como entrenadora, no podía siquiera sentarse o dormir boca arriba, ni manejar moto ni carro. Mejor dicho, el daño fue irreparable.

En la entrevista que dio Gloria para ‘Lo Sé Todo’, la mujer se mostró muy afectada por la situación, pues al parecer la próxima intervención que se hará, será para amputarle su cola, siendo la única solución para mantenerla con vida y saludable. A este procedimiento se le llama ‘Alas de Gaviota’ y consiste en amputar todas las partes muertas que hay, volviéndola complicada y peligrosa.

Ahora, Gloria deja el mensaje de verificar muy bien el sitio y el médico que realizará el procedimiento.

En redes sociales, usuarios afirman lo difícil de creer, pues las sustancias como biopolímeros son cada vez más comunes, pero aceite de carro es casi que imposible de procesar.