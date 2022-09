Carmen Villalobos fue vista con Pancheri, a pesar de que negaron su romance

Carmen Villalobos podría ser una de las solteras más cotizadas del mundo del entretenimiento, ya que siempre fue muy bella y muy talentosa, pero duró 13 años en una relación con Sebastián Caicedo. Ahora que está soltera, no hacen más que ponerle pareja con todo el tiempo.

Sería mentira decir que Carmen no es una de las mujeres más bellas de Colombia que ha sobresalido internacionalmente por su talento y personalidad. No es extraño que actores y famosos internacionales se fijen en ella, sobre todo si cuentan también con mucha belleza física. Sin embargo, el enamorado que dice que tienen en redes sociales, tiene una relación con una modelo.

La actriz y presentadora está ahora mismo en un programa llamado ‘Top Chef VIP’, un formato que podría parecerse mucho a ‘MasterChef’. En dicho programa, apareció Horacio Pancheri, uno de los que más se destacaron, a pesar de ya haber salido del reality. Los rumores con el argentino empezaron a aparecer porque aseguraron que los dos se perdieron mientras estaban en una fiesta de trabajo.

Sin embargo, en medio de una entrevista, Horacio decidió aclarar todo el tema con Carmen, asegurando que entre ellos no había más que una buena amistad. Pero los comentarios no bajaron, sobre todo porque cada vez aparecen más ‘pruebas’ de que si están juntos, o por lo menos tienen una cercanía bastante preocupante.

En medio del programa de ‘Lo Sé Todo’, no solamente mostraron un video donde aparecen los dos hablando y tomando bebida caliente, cosa que no tiene nada de malo, sino que aseguraron que Horacio si está en una crisis en su relación con Isa Valero, además porque a ella si le habrían llegado fotos más comprometedoras de los dos. Sin embargo, no iban a terminar. Carmen, ante esto, no ha dado ninguna declaración y probablemente no la haga, pues nadie le pone mucho al supuesto romance de Carmen con Horacio.