“Todavía no me la creo”: Pipe Calderón habló sobre la muerte de su exprometida

En los últimos días se dio a conocer la noticia sobre la muerte de Carolina Vidal, exnovia del reconocido artista Pipe Calderón. Según se informó, su fallecimiento se habría dado en extrañas circunstancias, al parecer, por consumir una alta dosis de medicamentos para dormir.

En el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, informaron que la madre de Carolina fue quien estuvo a cargo del todo proceso para repatriar el cuerpo, pues su muerte ocurrió en Milán, Italia. Por esta misma razón, su madre tuvo que hacer la identificación del cuerpo por medio de una videollamada.

El romance entre Vidal y Calderón comenzó en 2019 y un mes después decidieron ir a vivir juntos. Más adelante, nueve meses más tarde, el artista estaba convencido de que quería pasar el resto de su vida con la joven y le propuso matrimonio.

Sin embargo, la relación no duró mucho y en octubre de 2021, el intérprete de ‘Así es mejor’ confirmó la ruptura. Según lo que contó Vidal a los medios en su momento, la decisión de tomar caminos diferentes se habría dado por una serie de problemas que venían experimentando desde hace tiempo.

Pipe Calderón se pronunció sobre la muerte de su exnovia

Tras la noticia, el músico quiso hablar sobre lo ocurrido y lo hizo a través de historias en su cuenta de Instagram.

“La verdad no sabía si hacer esta historia. Lamento hacerlas sobre todo cuando es porque un ser querido se va, como Carolina, mi ex”, comenzó diciendo.

Asimismo, contó que quiso confirmar el fallecimiento de Vidal por sus propios medios y para eso se comunicó con su madre.

“Me dieron la noticia que se murió, al principio no lo podía creer, y todavía no lo creo. Llamé a la mamá, me dice que sí, que se murió en Italia. La verdad no quise preguntar muchos detalles por respeto”, dijo.

Para finalizar, el famoso aprovechó para mandar un mensaje a la familia de Vidal. “Les pido mucho respeto por la familia de Carolina. Les deseo mucha paz, que Dios la tenga en su gloria y a la familia mucha fortaleza”.