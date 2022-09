Mara Cifuentes es comparada con la “niña” de ‘La huérfana’ por esta curiosa foto

Mara Cifuentes ha pasado desapercibida desde hace varias semanas, pero en los últimos días ha estado muy activa en su cuenta de Instagram publicando varias fotos. Y precisamente una de ellas terminó llamando la atención de un internauta que no dudó en compararla con la protagonista de la película ‘La huérfana’.

La joven ha sabido deslumbrar a varios de sus seguidores gracias a su figura y su talento sobre la pasarela, pero no todos en las redes sociales son muy simpatizantes de su trabajo. Es por eso que en diversas oportunidades ha limitado los comentarios en sus publicaciones, de modo que los mensajes negativos no lleguen a una gran magnitud.

Pero en uno de sus más recientes posts se puede ver que eliminó esa opción, ya que se muestra una gran cantidad de comentarios de parte de sus seguidores. La publicación en cuestión muestra a la joven vistiendo una blusa blanca con detalles en las mangas y el cuello, destacando un pequeño listón negro en esa área. También lleva un par de coletas que dan un aire juvenil a su look.

Este conjunto de características hizo que un internauta notara el gran parecido entre Mara Cifuentes y la protagonista de ‘La Huérfana’, Isabelle Fuhrman, debido a que la vestimenta de la modelo y la del personaje de la película guardan bastantes similitudes.

Pero el comentario no vino de cualquier usuario de Instagram, sino de su antigua pareja, Alejandro Betancourt. El modelo no dudó en hacerle saber a su ex que guarda cierto parecido con el personaje de Fuhrman al escribir ‘La huérfana 3′, haciendo referencia a que ella podría estelarizar la tercera entrega de la película gracias al outfit de su foto.

Pero mara Cifuentes no se quedó callada ante el comentario, y siguiéndole el juego le dijo de manera muy jocosa que la adoptara. Sin embargo, el joven no ha reaccionado ante este mensaje.